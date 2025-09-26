Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

TV न्यूज

Bigg Boss 19 में बड़ा ड्रामा: तान्या मित्तल की आंखों से छलके आंसू

Bigg Boss 19: अमाल-तान्या की भिड़ंत चर्चा का विषय बना हुआ है, दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई है।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 26, 2025

Bigg Boss 19
बिग बॉस 19: तान्या मित्तल (सोर्स: कलर्स इंस्टाग्राम)

Bigg Boss 19: टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 हमेशा की तरह ड्रामा और एंटरटेनमेंट से भरा हुआ है। वीकेंड के वार से पहले घर में वोटिंग को लेकर एक बार फिर अमाल मलिक और तान्या मित्तल आमने-सामने आ गए।

शो में दोनों को अक्सर एक कपल की तरह देखा गया, लेकिन अमाल ने साफ कर दिया कि उनके और तान्या के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। इस बीच, कलर्स टीवी ने शो का नया प्रोमो रिलीज किया है, जिसमें अमाल और तान्या की गरमागरम बहस दिख रही है।

रोने लगती हैं तान्या?

प्रोमो में जीशान, तान्या से कहते हैं कि तुमने ऐसा कहा कि तुम अमाल को वोट दोगी।" तान्या कहती है, "ऐसा कुछ नहीं है…मैं तो बस मजाक-मस्ती कर रही थी।" इस बात पर अमाल भड़क जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ऐसे दोस्त नहीं चाहिए जो मेरी पीठ पीछे अलग बातें करें।

प्रोमो में आगे तान्या रोने लगती हैं और अमाल ही तान्या को चुप कराने आते हैं। दर्शकों को एक बार फिर शो में तान्या का अमाल मलिक के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिलेगा। तान्या कहती हैं, "तू कभी अपने आप को मेरी जगह पर रखकर देख यार," लेकिन अमाल कहते हैं, "नहीं रख पाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि फिर तू मेरी जगह पर आकर देखे, जैसे तू सबको डायरेक्टली बोलती है…ऐसे आगे जाकर मुझे भी बोलेगी।

अमाल सिर्फ तान्या का इस्तेमाल कर रहे हैं?

प्रोमो सामने आने के बाद फैंस का कहना है कि अमाल सिर्फ तान्या का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि तान्या सच में अमाल को पसंद करने लगी हैं।

एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, "तान्या बहुत तेज़ है, कैसे लोगों को अपनी तरफ रखना है, इसको सब पता है।" एक दूसरे यूजर ने लिखा, "तान्या घर के लोगों का निशाना बनती जा रही है, क्योंकि वह दूसरों की तरह न तो चिल्लाती है और न ही गाली-गलौज करती है। कुनिका जैसे लोग उसे छेड़ते रहते हैं, नेहल उसे उकसाता रहता है, और अब अमाल भी लड़ रहा है।"

ये भी पढ़ें

2 साल बाद शादीशुदा जिंदगी पर बोलीं स्वरा भास्कर, कहा- फहाद के साथ मैं सुरक्षित…
बॉलीवुड

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bigg Boss 19 Latest News

Published on:

26 Sept 2025 08:23 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / Bigg Boss 19 में बड़ा ड्रामा: तान्या मित्तल की आंखों से छलके आंसू

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.