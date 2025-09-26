Bigg Boss 19 में बड़ा ड्रामा: तान्या मित्तल की आंखों से छलके आंसू

Bigg Boss 19: टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 हमेशा की तरह ड्रामा और एंटरटेनमेंट से भरा हुआ है। वीकेंड के वार से पहले घर में वोटिंग को लेकर एक बार फिर अमाल मलिक और तान्या मित्तल आमने-सामने आ गए।
शो में दोनों को अक्सर एक कपल की तरह देखा गया, लेकिन अमाल ने साफ कर दिया कि उनके और तान्या के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। इस बीच, कलर्स टीवी ने शो का नया प्रोमो रिलीज किया है, जिसमें अमाल और तान्या की गरमागरम बहस दिख रही है।
प्रोमो में जीशान, तान्या से कहते हैं कि तुमने ऐसा कहा कि तुम अमाल को वोट दोगी।" तान्या कहती है, "ऐसा कुछ नहीं है…मैं तो बस मजाक-मस्ती कर रही थी।" इस बात पर अमाल भड़क जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ऐसे दोस्त नहीं चाहिए जो मेरी पीठ पीछे अलग बातें करें।
प्रोमो में आगे तान्या रोने लगती हैं और अमाल ही तान्या को चुप कराने आते हैं। दर्शकों को एक बार फिर शो में तान्या का अमाल मलिक के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिलेगा। तान्या कहती हैं, "तू कभी अपने आप को मेरी जगह पर रखकर देख यार," लेकिन अमाल कहते हैं, "नहीं रख पाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि फिर तू मेरी जगह पर आकर देखे, जैसे तू सबको डायरेक्टली बोलती है…ऐसे आगे जाकर मुझे भी बोलेगी।
प्रोमो सामने आने के बाद फैंस का कहना है कि अमाल सिर्फ तान्या का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि तान्या सच में अमाल को पसंद करने लगी हैं।
एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, "तान्या बहुत तेज़ है, कैसे लोगों को अपनी तरफ रखना है, इसको सब पता है।" एक दूसरे यूजर ने लिखा, "तान्या घर के लोगों का निशाना बनती जा रही है, क्योंकि वह दूसरों की तरह न तो चिल्लाती है और न ही गाली-गलौज करती है। कुनिका जैसे लोग उसे छेड़ते रहते हैं, नेहल उसे उकसाता रहता है, और अब अमाल भी लड़ रहा है।"