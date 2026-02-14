जावेद अख्तर ने बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी की हार पर दिया बेबाक बयान, बोले- ये खबर बेहद…

बांग्लादेश के इन चुनावी नतीजों पर बॉलीवुड के दिग्गज गीतकार जावेद अख्तर ने अपनी बेबाक राय शेयर की है। जमात-ए-इस्लामी की हार पर खुशी जताते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "बांग्लादेश की जमात-ए-इस्लामी, जो वहां की दक्षिणपंथी विचारधारा का मुख्य स्रोत है और हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों के लिए जिम्मेदार मानी जाती है, चुनावों में बुरी तरह हार गई है। इसका मतलब है कि अधिकांश बांग्लादेशी जनता जमात के सांप्रदायिक पूर्वाग्रह को स्वीकार नहीं करती। यह वाकई एक अच्छी खबर है।" जावेद अख्तर के इस बयान का भारत में भी काफी समर्थन मिल रहा है।