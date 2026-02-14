14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

जावेद अख्तर ने बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी की हार पर दिया बेबाक बयान, बोले- ये खबर बेहद…

Javed Akhtar Tweet: जावेद अख्तर का एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हुए चुनावों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस पूरे मामले पर खुशी जाहिर की है। आइये जानते हैं गीतकार ने क्या कहा...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Feb 14, 2026

जावेद अख्तर का एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हुए चुनावों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस पूरे मामले पर खुशी जाहिर की है। आइये जानते हैं गीतकार ने क्या कहा...

जावेद अख्तर ने किया पोस्ट

Javed Akhtar Tweet: पड़ोसी देश बांग्लादेश के संसदीय चुनावों के नतीजों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। 2024 के ऐतिहासिक छात्र आंदोलन और शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद हुए इन पहले बड़े चुनावों में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी 'बीएनपी' (BNP) ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। इस जीत के साथ ही खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का देश का अगला प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है।

जमात की हार पर जावेद अख्तर का ट्वीट वायरल (Javed Akhtar Tweet)

बांग्लादेश के इन चुनावी नतीजों पर बॉलीवुड के दिग्गज गीतकार जावेद अख्तर ने अपनी बेबाक राय शेयर की है। जमात-ए-इस्लामी की हार पर खुशी जताते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "बांग्लादेश की जमात-ए-इस्लामी, जो वहां की दक्षिणपंथी विचारधारा का मुख्य स्रोत है और हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों के लिए जिम्मेदार मानी जाती है, चुनावों में बुरी तरह हार गई है। इसका मतलब है कि अधिकांश बांग्लादेशी जनता जमात के सांप्रदायिक पूर्वाग्रह को स्वीकार नहीं करती। यह वाकई एक अच्छी खबर है।" जावेद अख्तर के इस बयान का भारत में भी काफी समर्थन मिल रहा है।

17 साल का वनवास खत्म कर अब संभालेंगे सत्ता (Javed Akhtar Tweet On Bangladesh election 2026 result)

60 साल के तारिक रहमान के लिए यह जीत किसी चमत्कार से कम नहीं है। वह दिसंबर 2025 में ही 17 साल का निर्वासन काटकर लंदन से बांग्लादेश लौटे थे। चुनाव में उनकी पार्टी BNP ने दो-तिहाई से ज्यादा यानी लगभग 212 सीटों पर कब्जा जमाया है। वहीं, जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले 11-पार्टी गठबंधन को महज 77 सीटों से संतोष करना पड़ा है। तारिक रहमान खुद ढाका-17 और बोगुरा-6 दोनों सीटों से बड़े अंतर से जीते हैं और आज शनिवार, 14 फरवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं।

नई सरकार के सामने है कई बड़ी चुनौतियां (Tarique Rahman as new PM after BNP landslide victory)

भले ही तारिक रहमान ने चुनाव जीत लिया हो, लेकिन जानकारों का मानना है कि उनकी राह आसान नहीं है। शेख हसीना के जाने के बाद देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। नई सरकार के सामने महंगाई पर लगाम लगाना और देश की विशाल युवा आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। हालांकि, जीत के तुरंत बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन कर बधाई दी, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में नई शुरुआत की उम्मीद जगी है।

अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सबकी नजर

पिछले कुछ समय में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं पर हुए हमलों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी थी। दीपू चंद्रा दास की लिंचिंग से शुरू हुई हिंसा ने कई निर्दोषों की जान ली, जिसकी निंदा जावेद अख्तर के साथ-साथ टोनी कक्कड़ और जाह्नवी कपूर जैसे सितारों ने भी की थी। अब देखना यह होगा कि तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को कितनी सुरक्षा प्रदान कर पाती है।

ये भी पढ़ें

राजपाल यादव पर आएगा संकट! प्रेमानंद महाराज को हो गया था आभास! 2 महीने पहले दी थी ये नसीहत
बॉलीवुड
राजपाल यादव को जब प्रेमानंद महाराज ने देखा तो सबसे पहले यही पूछा था "क्या सब ठीक है"? ऐसे में दोनों में गहरी बातचीत हुई थी। जिसमें महाराज जी ने एक्टर को नसीहत भी दी थी कि बुरे समय में कोई साथ नहीं देता।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Feb 2026 09:48 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / जावेद अख्तर ने बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी की हार पर दिया बेबाक बयान, बोले- ये खबर बेहद…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

भगवान के सामने ड्रिंक पार्टी…इस वायरल Video पर Udit Narayan हुए बुरी तरह ट्रोल

Udit Narayan
बॉलीवुड

O Romeo Box Office Day 1: शाहिद की ‘ओ रोमियो’ ने पहले दिन काटा बवाल, तोड़े अपनी ही फिल्मों के रिकॉर्ड

शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो ने रिलीज के पहले दिन ही शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने पहले दिन अपनी ही फिल्मों के रिकॉर्ड को मात दे दी है। आइये जानते हैं फिल्म की पहले दिन की कमाई...
बॉलीवुड

एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बीच ‘धुरंधर’ के विवाद पर अनुराग कश्यप का मुंहतोड़ जवाब, बोले- गलत को गलत…

Anurag Kashyap on Dhurandhar Controversy
बॉलीवुड

जेल में कैदियों को हंसा रहे राजपाल यादव…, इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता बोले- ये बुरा समय है

Akhilendra Mishra On Rajpal Yadav
बॉलीवुड

कपूर खानदान की बेटी ने एक्स बॉयफ्रेंड को पकड़ा रंगे-हाथों, पांच लड़कियों को एक साथ कर रहे थे मैसेज, बोलीं- उसने मुझे झुमके…

Shanaya Kapoor Caught Her Ex Boyfriend
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.