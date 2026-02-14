भगवान के सामने ड्रिंक पार्टी…इस वायरल Video पर Udit Narayan हुए बुरी तरह ट्रोल

Udit Narayan drink video: फेमस सिंगर उदित नारायण इन दिनों लगातार विवादों के घेरे में हैं। हाल ही में उनकी पहली पत्नी रंजना ने उदित नारायण पर गंभीर आरोप लगाए कि उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान बिना अनुमति उनके गर्भाशय का ऑपरेशन किया गया। इस मामले ने सिंगर जगत और उनकी फैंस के बीच हलचल मचा दी है। तो वहीं, अब सोशल मीडिया पर उदित नारायण का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो उनके लिए नए विवाद का कारण बन गया है।