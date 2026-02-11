उदित नारायण पर पहली पत्नी ने लगाया गर्भाश्य निकलवाने का आरोप, पुलिस के सामने किए कई खुलासे

Udit Narayan First Wife Allegations: बॉलीवुड के फेमस प्लेबैक सिंगर उदित नारायण की निजी जिंदगी एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है। उनकी पहली पत्नी रंजना नारायण झा ने सिंगर के खिलाफ बिहार के सुपौल में महिला थाने में एक ऐसी शिकायत दर्ज कराई है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया है। रंजना ने उदित नारायण पर न केवल प्रताड़ना और धोखेबाजी के आरोप लगाए हैं, बल्कि एक बेहद गंभीर साजिश का भी दावा किया है। जैसे ही ये खबर आई उनके फैंस ने कमेंट की लाइन लगा दी। कोई एक्टर को सपोर्ट कर रहा है तो कोई उनकी आलोचना कर रहा है।