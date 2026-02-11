14 साल में छोड़ा घर…सालों पहले डिप्रेशन का शिकार हुए अर्चना पूरन सिंह के बेटे, अब खुलकर की बात

Archana Puran Singh Son Aaryamann Sethi Depression: फिल्म और टेलीविजन जगत की जानी-मानी हस्ती अर्चना पूरन सिंह अक्सर अपनी हंसी और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। लेकिन हाल ही में उनके बेटे आर्यमन सेठी ने अपनी जिंदगी के एक ऐसे दौर का खुलासा किया, जिसने परिवार को अंदर तक हिला दिया था। कम उम्र में बड़े सपने देखने वाले आर्यमन को एक गंभीर चोट ने ऐसा झटका दिया कि वो लंबे समय तक मानसिक तनाव और डिप्रेशन से जूझते रहे। आर्यमन ने क्या कुछ कहा, चलिए जानते हैं।