जेल मे बंद राजपाल यादव के परिवार की हालत है बेहद खराब, इस कॉमेडियन ने किया खुलासा

कॉमेडियन शंभू शिखर ने IANS से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि राजपाल और उनका परिवार पिछले काफी समय से इस मानसिक और आर्थिक तनाव से जूझ रहा था। शंभू शिखर ने राजपाल यादव के साथ बिताए हालिया दिनों को याद करते हुए कहा, "मैं राजपाल यादव जी को बहुत करीब से जानता हूं। अभी अगस्त के महीने में हम करीब 7-8 दिन एक साथ थे। उस दौरान मैंने अपनी आंखों से देखा कि वह इस कानूनी समस्या को लेकर कितने ज्यादा परेशान थे। सिर्फ वही नहीं, बल्कि उनकी पत्नी भी इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए दिन-रात मेहनत कर रही थीं।"