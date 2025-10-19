डूबने की कगार पर था इस फेमस एक्टर का एक्टिंग करियर, फिर मिली एक सुपरहिट फिल्म और बन गया इंडस्ट्री का ‘तारा’

सुपरस्टार के घर जन्में सनी ने अपने दम पर फैंस के दिलों में जगह बनाई थी। 1983 में रिलीज हुई फिल्म 'बेताब' से सनी ने डेब्यू किया, जिसके लिए उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर के बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया। इसके बाद सनी देओल की 'अर्जुन', 'चालबाज', 'पाप की दुनिया' और 'घायल' जैसी फिल्में रिलीज हुईं। इसके साथ ही 1993 में रिलीज हुई फिल्म 'डर' में सनी हीरो के रोल में कास्ट किए गए थे और शाहरुख खान विलेन के रोल में। उनकी हिट फिल्मों के अलावा लोगों को उनके डायलॉग भी खूब याद हैं।