डूबने की कगार पर था इस फेमस एक्टर का एक्टिंग करियर, फिर मिली एक सुपरहिट फिल्म और बन गया इंडस्ट्री का ‘तारा’

Sunny Deol Upcoming Movie: डूबने की कगार पर था इस फेमस एक्टर का एक्टिंग का करियर, फिर डुबती हुई नैया को बचाने के लिए उनके हाथ लगी 2023 में फिल्म 'गदर' के सीक्वल से कमबैक हुआ, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया और कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 19, 2025

डूबने की कगार पर था इस फेमस एक्टर का एक्टिंग करियर, फिर मिली एक सुपरहिट फिल्म और बन गया इंडस्ट्री का 'तारा'

तारा सिंह (सोर्स: X)

Sunny Deol Upcoming Movie: हिंदी सिनेमा के सबसे फेमस परिवारों की बात हो और देओल फैमिली का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। दरअसल, कपूर और खान परिवार के अलावा देओल परिवार ने भी फिल्म इंडस्ट्री को कई बड़े स्टार दिए हैं। आज हम उसी सुपरस्टार की बात कर रहे हैं, जिसने एक समय में बैक-टू-बैक कई हिट फिल्में दीं, लेकिन फिर उनका स्टारडम कम होने लगा था।

हालांकि, 2023 में उन्होंने अपनी सुपरहिट फिल्म 'गदर' के सीक्वल से कमबैक कर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया और कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने साबित कर दिया कि वो आज भी अपने दम पर हिट फिल्में दे सकते हैं। हम बात कर रहे हैं 19 अक्टूबर 1965 को धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के घर जन्मे सनी देओल की।

फिर मिली एक सुपरहिट फिल्म और बन गया इंडस्ट्री का 'तारा'

बता दें कि सनी देओल ने अपने करियर में कई यादगार फिल्में दी हैं, लेकिन उनकी किस्मत 'गदर' के तारा सिंह से चमकी। 2023 में इसी फिल्म के सीक्वल 'गदर 2' से उन्होंने अपना खोया हुआ स्टारडम फिर से हासिल किया, और सनी देओल जबरदस्त एक्शन सीन, दमदार डायलॉग्स के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल, वो नेता और अभिनेता दोनों की भूमिका निभा रहे हैं। 90 के दशक में लोगों के बीच सनी की फिल्में देखने का ऐसा क्रेज था कि बॉक्स ऑफिस फैंस से खचाखच भरे रहते थे।

लगभग 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके सनी बचपन से ही अपने पिता सुपरस्टार धर्मेंद्र के जैसे एक एक्टर बनना चाहते थे और उनके पापा भी यही चाहते थे। बॉबी देओल और ईशा-अहाना के बड़े भाई सनी देओल ना सिर्फ अपनी फिल्मों के कारण चर्चा में रहते हैं, बल्कि अपने डायलॉग्स की वजह से भी पहचाने जाते हैं।

फिल्मफेयर अवार्ड

सुपरस्टार के घर जन्में सनी ने अपने दम पर फैंस के दिलों में जगह बनाई थी। 1983 में रिलीज हुई फिल्म 'बेताब' से सनी ने डेब्यू किया, जिसके लिए उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर के बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया। इसके बाद सनी देओल की 'अर्जुन', 'चालबाज', 'पाप की दुनिया' और 'घायल' जैसी फिल्में रिलीज हुईं। इसके साथ ही 1993 में रिलीज हुई फिल्म 'डर' में सनी हीरो के रोल में कास्ट किए गए थे और शाहरुख खान विलेन के रोल में। उनकी हिट फिल्मों के अलावा लोगों को उनके डायलॉग भी खूब याद हैं।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / डूबने की कगार पर था इस फेमस एक्टर का एक्टिंग करियर, फिर मिली एक सुपरहिट फिल्म और बन गया इंडस्ट्री का 'तारा'

