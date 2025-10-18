Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

बॉबी देओल के ऐड का बजट सुन चकरा जाएगा माथा, महंगा इतना कि तीन बार बन जाएगी ‘सैयारा’

Bobby Deol: बॉबी देओल के ऐड ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। जी हां, विज्ञापन का बजट जितने का है, उतने में तो दो बार ‘स्त्री 2’ और तीन बार 'सैयारा' बन जाएगी।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 18, 2025

Bobby Deol

ऐड का एक सीन। बॉबी देओल। (फोटो सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)

Bobby Deol Ad Budget: बॉबी देओल एक बार फिर इंटरनेट पर छाए हुए हैं। लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म या उनका स्टंट (दमदार सीन) नहीं बल्कि एक ऐड है। बताया जा रहा है, यह भारत का अब तक का सबसे महंगा ऐड है। कीमत सुन आपका माथा चकरा जाएगा, चलिए पूरी बात बताते हैं।

भारत का अब तक का सबसे महंगा विज्ञापन

बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों की तरह अब एक विज्ञापन भी सुर्खियों में छा गया है। वजह है इसका फिल्मों से भी बड़ा बजट! ऐड में रणवीर सिंह, श्रीलीला और बॉबी देओल एक साथ नजर आने वाले हैं। 'हिंदुस्तान' के रिपोर्ट के मुताबिक, यह भारत के अब तक के सबसे महंगे विज्ञापनों में से एक है।

जी हां, ये तीनों सुपरस्टार ‘चिंग्स देसी चाइनीज’ के नए ऐड में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। इस मेगा ऐड को डायरेक्ट कर रहे हैं ‘जवान’ फेम एटली, यानी विजुअल्स और ग्रैंड स्टाइल का लेवल समझ लीजिए कितना ऊंचा होगा।

विज्ञापन का बजट 150 करोड़ रुपए

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस विज्ञापन का बजट 150 करोड़ रुपये है, यानी इतने में तो एक पूरी सुपरहिट फिल्म बन जाए। देखें धमाकेदार ऐड वाला वीडियो-

ऐड से कम बजट की हैं ये फिल्में

विज्ञापन पर करीब 150 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। ऐसे में अब ये भी जान लेते हैं कि हाल ही में रिलीज हुई कई बड़ी फिल्मों का बजट कितना था?

पहले नंबर पर है- ‘सैयारा’ जो तकरीबन 45 करोड़ की लागत में बनी थी। इतने में तो सैयारा तीन बार बन सकती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर- 'स्त्री 2' जो कि 60 करोड़ रुपये में बनी थी। ये फिल्म भी बड़े आराम से दो बार बनाई जा सकती है। ऐसे ही विक्की कौशल स्टारर ‘छावा’ 130 करोड़ में बनी थी, जबकि ‘रेड 2’ (120 करोड़ रुपये), 'कांतारा चैप्टर 1' का बजट 125 करोड़ के बजट में बनी है।

इन विज्ञापन का बजट भी जान लीजिए

ये तो थी भारत की सबसे महंगे विज्ञापन की बात, अब इन ऐड के बारे में भी जान लीजिए। खबरों के मुताबिक, दूसरे नंबर पर है- Reliance Jio Launch Ad (2016), जिसका बजट- 145 करोड़ के आसपास। तीसरे पर है- Ching Secret Noodles Ad (2022), जिसका बजट 75 करोड़! चौथे पर Dream11 IPL Ad (2025), बजट 50-75 करोड़ (अनुमानित) और 5वें पर Thums Up Ad अक्षय कुमार (2009), बजट 4.5 करोड़!

ये भी पढ़ें

काजल अग्रवाल ने इंटरनेट पर लगाई आग, Beach की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल
बॉलीवुड
Kajal Aggarwal Beach Photo

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bobby Deol

Entertainment

Published on:

18 Oct 2025 06:43 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / बॉबी देओल के ऐड का बजट सुन चकरा जाएगा माथा, महंगा इतना कि तीन बार बन जाएगी ‘सैयारा’

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Ammy Virk Emotional Post: राजवीर जवांदा की याद में एमी विर्क ने किया इमोशनल पोस्ट, फैंस भी हुए भावुक

Ammy Virk Emotional Post
बॉलीवुड

बेचारे सनी देओल… बचपन में थी गंभीर बीमारी, फिर भी पिता धर्मेंद्र रात-रात भर कराते थे काम

Dharmendra-Sunny Deol
बॉलीवुड

प्रेग्नेंसी के खबरों के बीच एक्ट्रेस बनी ‘धन पिशाचिनी’, सिर पर मुकुट और विकराल रूप के साथ मचाया तहलका

प्रेग्नेंसी के खबरों के बीच एक्ट्रेस बनी 'धन पिशाचिनी', सिर पर मुकुट और विकराल रूप के साथ मचाई तहलका
बॉलीवुड

Farah Khan and Dilip: फराह खान ने दिलीप की बढ़ाई सैलरी और राघव से कहा, ‘पहले तुम नाला सोपारा…’

Farah Khan and Dilip
मनोरंजन

काजल अग्रवाल ने इंटरनेट पर लगाई आग, Beach की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल

Kajal Aggarwal Beach Photo
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.