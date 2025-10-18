बॉबी देओल के ऐड का बजट सुन चकरा जाएगा माथा, महंगा इतना कि तीन बार बन जाएगी ‘सैयारा’

ऐड का एक सीन। बॉबी देओल। (फोटो सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)
Bobby Deol Ad Budget: बॉबी देओल एक बार फिर इंटरनेट पर छाए हुए हैं। लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म या उनका स्टंट (दमदार सीन) नहीं बल्कि एक ऐड है। बताया जा रहा है, यह भारत का अब तक का सबसे महंगा ऐड है। कीमत सुन आपका माथा चकरा जाएगा, चलिए पूरी बात बताते हैं।
बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों की तरह अब एक विज्ञापन भी सुर्खियों में छा गया है। वजह है इसका फिल्मों से भी बड़ा बजट! ऐड में रणवीर सिंह, श्रीलीला और बॉबी देओल एक साथ नजर आने वाले हैं। 'हिंदुस्तान' के रिपोर्ट के मुताबिक, यह भारत के अब तक के सबसे महंगे विज्ञापनों में से एक है।
जी हां, ये तीनों सुपरस्टार ‘चिंग्स देसी चाइनीज’ के नए ऐड में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। इस मेगा ऐड को डायरेक्ट कर रहे हैं ‘जवान’ फेम एटली, यानी विजुअल्स और ग्रैंड स्टाइल का लेवल समझ लीजिए कितना ऊंचा होगा।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस विज्ञापन का बजट 150 करोड़ रुपये है, यानी इतने में तो एक पूरी सुपरहिट फिल्म बन जाए। देखें धमाकेदार ऐड वाला वीडियो-
विज्ञापन पर करीब 150 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। ऐसे में अब ये भी जान लेते हैं कि हाल ही में रिलीज हुई कई बड़ी फिल्मों का बजट कितना था?
पहले नंबर पर है- ‘सैयारा’ जो तकरीबन 45 करोड़ की लागत में बनी थी। इतने में तो सैयारा तीन बार बन सकती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर- 'स्त्री 2' जो कि 60 करोड़ रुपये में बनी थी। ये फिल्म भी बड़े आराम से दो बार बनाई जा सकती है। ऐसे ही विक्की कौशल स्टारर ‘छावा’ 130 करोड़ में बनी थी, जबकि ‘रेड 2’ (120 करोड़ रुपये), 'कांतारा चैप्टर 1' का बजट 125 करोड़ के बजट में बनी है।
ये तो थी भारत की सबसे महंगे विज्ञापन की बात, अब इन ऐड के बारे में भी जान लीजिए। खबरों के मुताबिक, दूसरे नंबर पर है- Reliance Jio Launch Ad (2016), जिसका बजट- 145 करोड़ के आसपास। तीसरे पर है- Ching Secret Noodles Ad (2022), जिसका बजट 75 करोड़! चौथे पर Dream11 IPL Ad (2025), बजट 50-75 करोड़ (अनुमानित) और 5वें पर Thums Up Ad अक्षय कुमार (2009), बजट 4.5 करोड़!
