काजल अग्रवाल ने इंटरनेट पर लगाई आग, Beach की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल

काजल अग्रवाल ने साल 2009 में हिट फिल्म ‘मगधीरा’ से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। इस फिल्म ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया। इसके बाद काजल ने तमिल सिनेमा के सुपरस्टार्स विजय और अजित के साथ कई हिट फिल्में दीं, जबकि तेलुगू फिल्मों में उन्होंने प्रभास और राम चरण जैसे बड़े सितारों संग स्क्रीन शेयर की। बॉलीवुड में भी उन्होंने ‘सिंघम’ में अजय देवगन के साथ दमदार एंट्री मारी और सबका दिल जीत लिया। अभी हाल ही में वो ‘इंडियन 2’ में दिखीं थीं, लेकिन अब खबर है कि वो ‘इंडियन 3’ में भी नजर आएंगी।