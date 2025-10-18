Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

काजल अग्रवाल ने इंटरनेट पर लगाई आग, Beach की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल

Kajal Aggarwal Beach Photo: एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। उनकी ‘बीच’ वाली फोटो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 18, 2025

Kajal Aggarwal Beach Photo

काजल अग्रवाल और उनकी छोटी बहन निशा अग्रवाल की ‘बीच’ वाली फोटो (इमेज सोर्सल: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)

Kajal Aggarwal Latest Post: काजल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। उनकी लेटेस्ट ‘बीच’ की तस्वीरें इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है। उनका ग्लैमरस अंदाज़ और कातिलाना मुस्कान फैंस को दीवाना बना रही है। हर फ्रेम में काजल का कॉन्फिडेंस और एलिगेंस साफ झलक रहा है। उनके साथ छोटी बहन निशा अग्रवाल भी नजर आ रही हैं, जिनका आज जन्मदिन भी है।

एक्ट्रेस ने निशा को जन्मदिन की बधाई दी

आज, शनिवार को काजल ने सोशल मीडिया पर अपनी प्यारी छोटी बहन के लिए एक प्यारा सा बर्थडे पोस्ट किया। जिसमें उन्होंने लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो, मेरी प्यारी छोटी बहन! आप अंदर और बाहर से बहुत खूबसूरत, मजबूत और प्रेरणा देने वाली महिला हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं… हैप्पी बर्थडे।”

उन्होंने निशा के साथ अपनी कई अनदेखी तस्वीरें पोस्ट कीं। बीच पर साथ में चिल करने से लेकर एक-दूसरे के बच्चों के साथ खेलने तक, देखें वायरल फोटोज।

काजल अग्रवाल को ये क्या हो गया?

पिछले दिनों एक्ट्रेस काजल अग्रवाल की फोटोज ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी थी। दरअसल, सोशल मीडिया पर काजल की एक फोटो वायरल हुई, जिसने फैंस को हैरान कर दिया। इस तस्वीर में काजल की नाक में ट्यूब लगी थी और हाथ में ट्राइसेप्स बैंड भी दिखाई दे रहा था। उनकी ये हालत देखकर फैंस घबरा गए और तरह-तरह के सवाल करने लगे कि आखिर काजल को क्या हुआ है?

कई लोगों ने कमेंट करते हुए चिंता जताई। एक ने लिखा, “क्या हुआ काजल को? जल्दी ठीक हो जाओ,” तो दूसरे ने कहा, “मेरी फेवरेट एक्ट्रेस को ये क्या हो है… गेट वेल सून काजल।” हालांकि, अब तक इस फोटो के पीछे की असली वजह सामने नहीं आई है, लेकिन फैंस उनकी जल्द से जल्द ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं।

एक्ट्रेस का फिल्मी सफर

काजल अग्रवाल ने साल 2009 में हिट फिल्म ‘मगधीरा’ से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। इस फिल्म ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया। इसके बाद काजल ने तमिल सिनेमा के सुपरस्टार्स विजय और अजित के साथ कई हिट फिल्में दीं, जबकि तेलुगू फिल्मों में उन्होंने प्रभास और राम चरण जैसे बड़े सितारों संग स्क्रीन शेयर की। बॉलीवुड में भी उन्होंने ‘सिंघम’ में अजय देवगन के साथ दमदार एंट्री मारी और सबका दिल जीत लिया। अभी हाल ही में वो ‘इंडियन 2’ में दिखीं थीं, लेकिन अब खबर है कि वो ‘इंडियन 3’ में भी नजर आएंगी।

1982 की विवादित फिल्म जिसने मचा दिया था बवाल, 34 केस झेले, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कर दिखाया कमाल
बॉलीवुड
_1982 Record Breaking Blockbuster film Nikaah

