बॉलीवुड

1982 की विवादित फिल्म जिसने मचा दिया था बवाल, 34 केस झेले, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कर दिखाया कमाल

Nikaah Movie: 1982 की उस फिल्म की दास्तान जिसने इतिहास रच दिया। भारी विरोध प्रदर्शन के बाद भी इस फिल्म ने 125% का मुनाफा कमा सबको चौंका दिया था। हालांकि फिल्ममेकर के खिलाफ हुए 34 केस भी दर्ज हुए थे।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 17, 2025

_1982 Record Breaking Blockbuster film Nikaah

1982 की रिकॉर्ड तोड़ ब्लॉकबस्टर फिल्म निकाह का पोस्टर (इमेज सोर्स: सोशल मीडिया)

Bollywood Kissa: 1982 का साल बॉलीवुड के लिए यादगार बन गया जब बी.आर. चोपड़ा ने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसने रिलीज से पहले ही पूरे देश में तूफान मचा दिया। इस फिल्म में सरहद पार की खूबसूरत एक्ट्रेस सलमा आगा, साथ में राज बब्बर और दीपक पराशर नजर आए थे। फिल्म का नाम था ‘निकाह’, जो समाज के उस दौर में ट्रिपल तलाक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सीधी चोट करती थी।

रिलीज से पहले ही इसे लेकर जमकर हंगामा हुआ था। लोगों ने ‘फिल्म मत देखो’ के पोस्टर तक लगा दिए थे। लेकिन किसे पता था भारी विरोध के बाद भी ये फिल्म कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी।

मेकर्स के खिलाफ हुए थे 34 केस

1982 में रिलीज हुई फिल्म ‘निकाह’ भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। बी. आर. चोपड़ा द्वारा निर्मित और निर्देशित इस फिल्म ने न केवल सामाजिक मुद्दों पर गहरी बहस छेड़ी, बल्कि व्यावसायिक रूप से भी बड़ी सफलता हासिल की। भारी विरोध प्रदर्शन, 34 कानूनी मामलों और सामाजिक विवादों के बावजूद, इस फिल्म ने 125% का मुनाफा कमाकर सभी को हैरान कर दिया।

हरी आंखों वाली एक्ट्रेस के हो रहे थे चर्चे

1982 में जब राज बब्बर की फिल्म ‘निकाह’ रिलीज हुई, तो दर्शकों की नजर सिर्फ एक पर ठहर गई थी, हरी आंखों वाली खूबसूरत एक्ट्रेस सलमा आगा पर। अपनी दिलकश अदाओं और सादगी भरे अंदाज से सलमा ने दर्शकों का दिल जीत लिया। ‘निकाह’ में उनका हर सीन, हर डायलॉग और हर मुस्कान लोगों के दिलों में बस गई। फिल्म रिलीज होते ही सलमा आगा रातोंरात स्टार बन गईं। जी हां, वो उस दौर की नई सनसनी बनकर उभरीं, जिसने इंडस्ट्री में अपनी पहचान अमिट कर दी।

सलमा आगा को नहीं मिला सच्चा प्यार

सलमा आगा सिर्फ अपनी हरी आंखों और खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी निजी जिंदगी के उतार-चढ़ावों के लिए भी जानी जाती हैं। पर्दे पर जितनी चमक-धमक दिखी, असल जिंदगी में उतना ही दर्द छिपा रहा।

उनकी जिंदगी में प्यार ने चार बार दस्तक दी, लेकिन हर बार किस्मत ने कुछ और ही लिखा। शुरुआत हुई न्यूयॉर्क के एक बिजनेसमैन से लेकिन कुछ समय बाद ये रिश्ता टूट गया। फिर उनकी जिंदगी में आए पाकिस्तानी एक्टर महमूद, लेकिन यह रिश्ता भी कुछ वक्त बाद टूट गया।

सलमा ने पहली शादी 1981 में जावेद शेख से की। दोनों के बीच मोहब्बत थी, लेकिन छह साल बाद ये रिश्ता भी टूट गया। दिल टूटा तो सलमा ने खुद को संभाला, और फिर मिला दूसरा प्यार स्क्वैश खिलाड़ी रहमत खान के रूप में। दोनों ने 1989 में निकाह किया, उनके दो बच्चे हुए- जारा खान और अली खान। लेकिन वक्त ने यहां भी साथ नहीं दिया, और 2010 में ये रिश्ता भी खत्म हो गया। सलमा आगा ने भले ही स्क्रीन पर लाखों दिलों को जीता, लेकिन खुद के लिए सच्चा प्यार कभी नहीं पा सकीं।

