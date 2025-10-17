1982 की विवादित फिल्म जिसने मचा दिया था बवाल, 34 केस झेले, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कर दिखाया कमाल

सलमा ने पहली शादी 1981 में जावेद शेख से की। दोनों के बीच मोहब्बत थी, लेकिन छह साल बाद ये रिश्ता भी टूट गया। दिल टूटा तो सलमा ने खुद को संभाला, और फिर मिला दूसरा प्यार स्क्वैश खिलाड़ी रहमत खान के रूप में। दोनों ने 1989 में निकाह किया, उनके दो बच्चे हुए- जारा खान और अली खान। लेकिन वक्त ने यहां भी साथ नहीं दिया, और 2010 में ये रिश्ता भी खत्म हो गया। सलमा आगा ने भले ही स्क्रीन पर लाखों दिलों को जीता, लेकिन खुद के लिए सच्चा प्यार कभी नहीं पा सकीं।