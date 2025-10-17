अपने बाप से पूछना कौन हूं मैं- जब भरी महफिल में इस एक्टर ने सलमान का तोड़ा था घमंड

अभिनेता राजकुमार ने पढ़ाया था सलमान को पाठ (सोर्स: एक्स)
Bollywood News: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की लोकप्रियता (स्टारडम) किसी से छिपी नहीं है। उनकी बस एक झलक पाने के लिए जनता बेताब रहती है। 59 साल की उम्र में भी सलमान फिल्मों और अपनी पर्सनल लाइफ दोनों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहते हैं।
अभी हाल ही में वह दिग्गज कलाकार पंकज धीर के अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे, जहां वह भावुक नजर आए थे। हालांकि सलमान अपने गुस्से और एटीट्यूड के लिए भी मशहूर हैं, लेकिन एक बार उनका यही एटीट्यूड उन पर भारी पड़ गया था। ये कहानी उस वक्त की है जब एक दिग्गज अभिनेता ने भरी महफिल में सलमान का घमंड तोड़ दिया था।
सलमान खान ने अपने करियर की शुरुआत 1988 में “बीवी हो तो ऐसी” से की थी, लेकिन उन्हें असली पहचान “मैंने प्यार किया” से मिली। फिल्म सुपरहिट हुई और सलमान रातों-रात स्टार बन गए। सक्सेस पार्टी में जब सूरज बड़जात्या सलमान को मेहमानों से मिलवा रहे थे, तो उन्होंने उन्हें दिग्गज एक्टर राजकुमार से मिलवाया। तब नशे की में धुत सलमान ने घमंड भरे अंदाज में कहा… “आप कौन?” बस फिर क्या था, राजकुमार भड़क उठे और सबके सामने बोले- “बरखुरदार! अपने पिता (बाप) सलीम खान से पूछना कि मैं कौन हूं!” राजकुमार की यह बात सुनते ही पार्टी में सन्नाटा छा गया, और सलमान का सारा नशा पलभर में उतर गया। उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद पार्टी खत्म होने से पहले ही सलमान, वहां से चले गए थे।
राजकुमार सिर्फ अपनी दमदार आवाज और डायलॉग डिलीवरी के लिए नहीं, बल्कि अपने रॉयल एटीट्यूड के लिए भी मशहूर थे। कई बड़े-बड़े फिल्ममेकर्स और सितारे उनके तेवरों के सामने टिक नहीं पाए।
ऐसा कहा जाता है, एक बार रामानंद सागर ने उन्हें अपनी फिल्म की कहानी सुनाई। राजकुमार ने कहानी खत्म होते ही अपने कुत्ते को बुलाया और कहा था कि ये रोल तो मेरा कुत्ता भी नहीं करेगा। यह सुनकर रामानंद सागर हैरान रह गए और फिर कभी राजकुमार के साथ काम न करने की कसम खा ली।
राजकुमार के गुस्से का असर इतना था कि उनकी दुश्मनों की लिस्ट में कई दिग्गज नाम, जैसे दिलीप कुमार भी शामिल थे। दोनों के बीच सालों तक बातचीत बंद रही, और करीब तीन दशक बाद वे फिल्म “सौदागर” में साथ नजर आए। लेकिन सेट पर भी एक-दूसरे से बात नहीं करते थे। 3 जुलाई 1996 को 69 साल की उम्र में गले के कैंसर से राजकुमार का निधन हो गया। राजकुमार ने “घराना,” “दिल एक मंदिर,” “नील कमल,” “हीर रांझा” जैसी कई यादगार फिल्मों में काम किया।
