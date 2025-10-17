अपने बाप से पूछना कौन हूं मैं- जब भरी महफिल में इस एक्टर ने सलमान का तोड़ा था घमंड

सलमान खान ने अपने करियर की शुरुआत 1988 में “बीवी हो तो ऐसी” से की थी, लेकिन उन्हें असली पहचान “मैंने प्यार किया” से मिली। फिल्म सुपरहिट हुई और सलमान रातों-रात स्टार बन गए। सक्सेस पार्टी में जब सूरज बड़जात्या सलमान को मेहमानों से मिलवा रहे थे, तो उन्होंने उन्हें दिग्गज एक्टर राजकुमार से मिलवाया। तब नशे की में धुत सलमान ने घमंड भरे अंदाज में कहा… “आप कौन?” बस फिर क्या था, राजकुमार भड़क उठे और सबके सामने बोले- “बरखुरदार! अपने पिता (बाप) सलीम खान से पूछना कि मैं कौन हूं!” राजकुमार की यह बात सुनते ही पार्टी में सन्नाटा छा गया, और सलमान का सारा नशा पलभर में उतर गया। उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद पार्टी खत्म होने से पहले ही सलमान, वहां से चले गए थे।