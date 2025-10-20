12 साल की उम्र में किया था फिल्मों में डेब्यू, 3 बच्चों वाले प्रोड्यूसर से की शादी पूरी जिंदगी विवादों से रही भरी

हालांकि, जैसे-जैसे वो सफलता की ऊंचाइयों को छू रही थीं, जया प्रदा खुद को एक विवाद में उलझा हुआ पाया क्योंकि उन्होंने प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा से शादी कर ली, जो पहले से ही शादीशुदा थे, उनके तीन बच्चे थे। उनकी शादी को सबसे ज्यादा चर्चा में लाने वाली बात ये थी कि श्रीकांत ने कभी भी अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया। 2005 में FilmChamber.com को दिए एक इंटरव्यू में, उन्होंने अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की और बताया कि उनके बीच प्यार कैसे पनपा। जया ने कहा, 'ऐसे समय में जब मेरा करियर अपने चरम पर था, तब मुझे इनकम टैक्स से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा।