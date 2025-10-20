12 साल की उम्र में किया था फिल्मों में डेब्यू, 3 बच्चों वाले प्रोड्यूसर से की शादी पूरी जिंदगी विवादों से रही भरी

Jaya Prada (सोर्स: X)
Jaya Prada Controversy Life: जया प्रदा भारतीय सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस थीं। उन्होंने रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, एनटीआर रामा राव , डॉ राजकुमार और कमल हासन जैसे 70 और 80 के दशक के कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया और भारत में अलग-अलग भाषाओं में अपनी छाप छोड़ी।
हालांकि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक सपोर्टिंग आर्टिस्ट के रूप में एंट्री की, लेकिन जया बहुत कम उम्र में ही फेमस हो गईं और उनकी दमदार एक्टिंग ने उन्हें लीड रोल तक पहुंचा दिया। शुरू में उन्होंने अपने क्षेत्र तेलुगु सिनेमा में अपनी पहचान बनाई, लेकिन जल्द ही उन्होंने अन्य भारतीय भाषाओं में भी काम करना शुरू कर दिया और आखिरकार बॉलीवुड तक पहुंच गईं।
3 अप्रैल 1962 को आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में कृष्णा और नीलावेणी के घर जन्मीं जया प्रदा ने तेलुगु फिल्म भूमि कोसम (1974) से अपनी एक्टिंग की शुरुआत की, जिसमें वो एक गाने में दिखाई दीं, जिसके लिए उन्हें 10 रुपये का वेतन मिला। इसके तुरंत बाद, उन्होंने के बालाचंदर की कमल हासन-स्टारर मनमधा लीलाई (1976) में अपनी तमिल शुरुआत भी की। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर, फिल्म निर्माता ने उन्हें अपनी 1974 की तमिल फिल्म अवल ओरु थोडर कथाई को तेलुगु में रीमेक करते समय मेन रोल में कास्ट किया।
क्लासिकल डांसर के रूप में अपनी टैलेंट के कारण, जया जल्द ही साउथ में एक स्टार बन गईं। सीता कल्याणम, अडावी रामुडु, सनादी अप्पन्ना, निनाइथाले इनिक्कुम और भले कृष्णुडु से लेकर ओुरुकी मोनागाडु, सिरी सिरी मुव्वा और 47 नाटकाल और सागरा संगमम तक, जया ने जिस भी फिल्म को छुआ, उसे सोना बना दिया।
इसके साथ ही, उन्होंने सिरी सिरी मुव्वा के रीमेक सरगम से हिंदी में भी शुरुआत की। एक एक्ट्रेस के तौर पर उनकी प्रतिभा को देखते हुए, बॉलीवुड से भी उन्हें ऑफर आने लगे, और वो कई फिल्मों जैसे शराबी, तोहफा, संजोग और कामचोर में अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, जितेंद्र और राकेश रोशन जैसे सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आईं।
जितेंद्र के साथ उनकी जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन जोड़ियों में से एक माना जाता था, और उन्होंने साथ में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं। थोड़े ही समय में, वो सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस में से एक बन गईं।
हालांकि, जैसे-जैसे वो सफलता की ऊंचाइयों को छू रही थीं, जया प्रदा खुद को एक विवाद में उलझा हुआ पाया क्योंकि उन्होंने प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा से शादी कर ली, जो पहले से ही शादीशुदा थे, उनके तीन बच्चे थे। उनकी शादी को सबसे ज्यादा चर्चा में लाने वाली बात ये थी कि श्रीकांत ने कभी भी अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया। 2005 में FilmChamber.com को दिए एक इंटरव्यू में, उन्होंने अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की और बताया कि उनके बीच प्यार कैसे पनपा। जया ने कहा, 'ऐसे समय में जब मेरा करियर अपने चरम पर था, तब मुझे इनकम टैक्स से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा।
श्रीकांत नाहटा ने इन मुश्किल समय में मेरा साथ दिया। उन्होंने मेरा समर्थन किया, मेरे चेहरे पर मुस्कान लाई और सच्चे दोस्त बने। श्रीकांत पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन धीरे-धीरे प्यार पनप गया। हमने 22 फरवरी, 1989 को शादी कर ली। लेकिन श्रीकांत से शादी के बाद मुझे जो दर्द और दुख हुआ, उसके लिए मैंने कभी तैयारी नहीं की थी। मैंने श्रीकांत के लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मुझे दूसरों से सिर्फ अपमान मिला, और 'दूसरी औरत' का टैग दे दिया गया और मेरा मजाक उड़ाया गया।' इन सब के बाद में जया ने एक बेटे सम्राट को गोद ले लिया।
इसी दौरान शादी के बाद उनका करियर भी ढलान पर आ गया। फिर भी, ऑफर्स पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। त्यागी, इंद्रजीत, एझाई जाति, धरतीपुत्र, पापी देवता, लोहपुरुष और चंद्रवंशम से लेकर खाकी, तथास्तु, दशावतारम, द डिजायर और सुवर्ण सुंदरी तक, उन्हें लगातार फिल्में मिलती रहीं। आज वो फिल्म स्टार के साथ BJP सांसद भी रह चुकी है।
