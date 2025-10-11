एक पान ने उड़ा दी थी अमिताभ बच्चन की नींद, मुंह में पड़ गए थे छाले पर नहीं रुकी थी फिल्म की शूटिंग

बता दें कि फैंस अब भी इस गाने को सुनने की चाह रखते है और कॉन्सर्ट या रील्स बनाते नजर आते है। जैसा की आपको इस वीडियो में दिख रहा है कि एक गायक अमिताभ के लुक में उनका स्टाइल और गाना दोनों कॉपी करते नजर आ रहा है और लोगो को मनोरंजित कर रहा है। इस पर काफी कमेंट भी सामने आए है। इतना ही नहीं, आज सोशल मीडिया पर फैंस अमिताभ को जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं और पुराने गानों को फिर से साझा कर उनकी याद ताजा कर रहे हैं, और दशक दर दशक बदलती फिल्मों के बावजूद अमिताभ और उनका ये यादगार गाना समय की कसौटी पर खरा उतरता दिखता है।