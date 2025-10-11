Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

एक पान ने उड़ा दी थी अमिताभ बच्चन की नींद, मुंह में पड़ गए थे छाले पर नहीं रुकी थी फिल्म की शूटिंग

Amitabh Bachchan Birthday Special: अमिताभ के लिए एक पान ही मुश्किलों का कारण बन गया, फिर भी उन्होंने गाने की शूटिंग नहीं रोकी और आज यही गाना ना केवल उनकी फिल्मी विरासत का हिस्सा बना है बल्कि उस समय की उनकी मजबूरी और समर्पण की कहानी भी याद दिलाता है…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 11, 2025

एक पान बना अमिताभ के जीवन का काल, हुए परेशान फिर भी नहीं रुकी थी गाने की शूटिंग

अमिताभ बच्चन बर्थडे (सोर्स: X)

Amitabh Bachchan Birthday: फिल्मी दुनिया के महानायक अमिताभ बच्चन आज अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं और उनकी फिल्में और गाने आज भी दिलों पर राज करते हैं। इनमें से एक ऐसा ही गाना है 'खईके पान बनारस वाला', जिसने पान को लोगों के बीच खास पहचान दी और देशभर में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाई। बता दें कि इस गाने के पीछे छुपा एक मजेदार और तकलीफ भरा किस्सा भी जुड़ा हुआ है।

एक पान बना अमिताभ के जीवन का काल

दरअसल, साल 1978 में आई फिल्म 'डॉन' के इस पान गीत की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को असली पान खाना पड़ता था ताकि कैमरे पर उनकी अभिव्यक्ति और अंदाज नेचुरल लगे। दरअसल, हर दिन उन्हें कम-से-कम 30–40 पान खाने पड़ते थे और गाने की शूटिंग करीब 4–5 दिनों तक चली। बार‑बार पान खाने के कारण चूने और कत्थे की वजह से उनके होठों पर छाले भी पड़ गए थे, फिर भी उन्होंने अपनी तकलीफ बाहर नहीं आने दी, वो पर काल के समान था क्योंकि वो कुछ खा भी नहीं पा रहे थे और आज ये गाना एक कल्ट हिट बन चुका है।

परेशान फिर भी नहीं रुकी थी गाने की शूटिंग

ये किस्सा कम लोगों को मालूम है कि ये गाना देव आनंद की फिल्म बनारसी बाबू के लिए लिखा गया था, लेकिन देवजी ने इसे उपयुक्त ना समझकर रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद रिकॉर्डिंग में फेमस गायक किशोर कुमार ने भी रियल फील देने के लिए गाते वक्त पान खाया था, जिससे गाने की आवाज में एक खास असलियत आई। हालांकि, सबसे दिलचस्प बात ये है कि जो हल्के-फुल्के स्टेप लोग आज देखते हैं, उन्हें लेकर कहा जाता है कि छोटे अभिषेक (उस समय 2 साल) भी घर में इन्हीं तरह के कदम दिखाया करते थे, जिसके कारण ये एक प्यारा पारिवारिक किस्सा बन गया है।

बता दें कि फैंस अब भी इस गाने को सुनने की चाह रखते है और कॉन्सर्ट या रील्स बनाते नजर आते है। जैसा की आपको इस वीडियो में दिख रहा है कि एक गायक अमिताभ के लुक में उनका स्टाइल और गाना दोनों कॉपी करते नजर आ रहा है और लोगो को मनोरंजित कर रहा है। इस पर काफी कमेंट भी सामने आए है। इतना ही नहीं, आज सोशल मीडिया पर फैंस अमिताभ को जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं और पुराने गानों को फिर से साझा कर उनकी याद ताजा कर रहे हैं, और दशक दर दशक बदलती फिल्मों के बावजूद अमिताभ और उनका ये यादगार गाना समय की कसौटी पर खरा उतरता दिखता है।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / एक पान ने उड़ा दी थी अमिताभ बच्चन की नींद, मुंह में पड़ गए थे छाले पर नहीं रुकी थी फिल्म की शूटिंग

