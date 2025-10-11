Karwa Chauth 2025: टीवी से बॉलीवुड तक इन एक्ट्रेसेस ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा व्रत, फोटोज वायरल

हिना खान ने अपने पति रॉकी जायसवाल के साथ पहला करवा चौथ मनाया और लाल रंग के आउटफिट में वे सिंदूर, माथे की लाल बिंदी और चूड़ियों के साथ पारंपरिक अंदाज में बेहद खूबसूरत दिखीं। हिना ने रॉकी के साथ कई फोटो शेयर कीं, जिनमें एक तस्वीर में रॉकी उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनके पैर छूते भी दिखे। जो फैंस के बीच काफी पसंद की जा रही है।