Karwa Chauth 2025: टीवी से बॉलीवुड तक इन एक्ट्रेसेस ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा व्रत, फोटोज वायरल

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 11, 2025

Karwa Chauth 2025: टीवी से बॉलीवुड तक इन एक्ट्रेसेस ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा व्रत, फोटोज वायरल

Karwa Chauth 2025 (रचनात्मक)

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर देश में पत्नियों ने अपने पतियों की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करते हुए सोलह श्रृंगार कर व्रत रखा और रात में चांद दिखते ही उपवास खोला। बता दें कि इस पारंपरिक त्योहार में टीवी और बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस ने भी सोशल मीडिया पर अपने लुक और त्योहार की झलकियां साझा कर चर्चा बटोरीं है, तो आइए देखें…

हिना खान (Hina Khan)

हिना खान ने अपने पति रॉकी जायसवाल के साथ पहला करवा चौथ मनाया और लाल रंग के आउटफिट में वे सिंदूर, माथे की लाल बिंदी और चूड़ियों के साथ पारंपरिक अंदाज में बेहद खूबसूरत दिखीं। हिना ने रॉकी के साथ कई फोटो शेयर कीं, जिनमें एक तस्वीर में रॉकी उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनके पैर छूते भी दिखे। जो फैंस के बीच काफी पसंद की जा रही है।

सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha)

सोनाक्षी सिन्हा और पति जहिर इकबाल

सोनाक्षी सिन्हा ने भी पति जहिर इकबाल के लिए व्रत रखा और अपने रोमांटिक अंदाज में उनकी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं। दरअसल, दंपति की सेल्फी और प्यारी पोज सोशल मीडिया पर फैंस को खूब भा रही हैं। सोनाक्षी और जहिर इकबाल हमेंशा अपने इंस्टा पेज पर मिलजुल कर तस्वीरें और छोटे-छोटे वीडियो शेयर करते रहते हैं।

शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty)

शिल्पा शेट्टी लाल आउटफिट में पारंपरिक रूप से खूब जच रहीं है। उन्हें पूजा की थाली लिए जाते हुए बीटाउन में स्पॉट किया गया और उन्होंने इंस्टाग्राम पर करवा चौथ के दौरान दोस्तों के साथ बैठकर पूजा करती हुई एक वीडियो भी पोस्ट की, जो खूब वायरल हो रही है।

परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra)

परिणीति चोपड़ा ने प्रेग्नेंसी के दौरान भी अपने पति राघव चड्ढा के लिए व्रत रखा। उन्होंने छलनी के जरिए चांद वाली तस्वीरें और पलों को शेयर किया, जो उनके फैंस को बहुत पसंद आईं है।

अविका गौर (Avika Gor)

हाल ही में नयी नवेली दुल्हन बनी अविका गौर ने भी शादी के बाद अपना पहला करवा चौथ पति मिलिंद चंदवानी के साथ मनाया। दोनों की इंस्टाग्राम सेल्फी में अविका लाल रंग के आउटफिट में खूबसूरत नजर आईं और कपल की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर हलचल मचा रही हैं।

त्योहार के दौरान इन फिल्मी और टीवी हस्तियों के परंपरागत अवतार ने सोशल मीडिया पर खूब दिल जीते। करवा चौथ न केवल वैवाहिक नियम और प्यार का प्रतीक है, बल्कि परिवार और संस्कृति से जुड़े भावों का भी उत्सव है और इस साल भी ये त्योहार देश के कई हिस्सों में इसी भाव के साथ मनाया गया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

