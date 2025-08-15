कैंसर से हुई दीपिका कक्कड़ की हालत खराब, झड़ रहे बाल, बॉडी पर लाल निशान, मांगी खुद के लिए दुआ

दीपिका ने आगे बताया, “मैंने डॉक्टर से अपनी सभी समस्याओं और चिंताओं को लेकर बात की। मेरी नाक और गले की समस्याएं, अल्सर और हथेली पर चकत्ते आ गए हैं। ये सब उस दवा के साइड इफेक्ट्स हैं जो मैं टार्गेटेड थेरेपी के लिए ले रही हूं। अगर सूजन काफी ज्यादा बढ़ जाए, तो इन साइड इफेक्ट्स को ठीक करने के लिए मुझे डॉक्टर ने दवाई दी गई हैं। टैबलेट की वजह से मेरे बाल भी झड़ रहे हैं। यह साइड इफेक्ट सिर्फ 10% लोगों में होता है और मैं भी उनमें से एक हूं। लेकिन मुझे शिकायत करने की कोई बात नहीं है क्योंकि दवा लेना ज्यादा जरूरी है।”