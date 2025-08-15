Patrika LogoSwitch to English

कैंसर से हुई दीपिका कक्कड़ की हालत खराब, झड़ रहे बाल, बॉडी पर लाल निशान, मांगी खुद के लिए दुआ

Dipika Kakar Cancer: दीपिका कक्कड़ ने कुछ समय पहले अपने लिवर कैंसर की सर्जरी करवाई थी, लेकिन अब उनकी सेहत खराब हो रही है। खुद उन्होंने पोस्ट कर अपनी हालत बताई है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 15, 2025

Dipika kakar condition
दीपिका कक्कड़ की इंस्टाग्राम से ली गई तस्वीरें

Dipika Kakar Cancer: टीवी की फेमस एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एक्ट्रेस ने जून महीने में ही अपना लिवर ट्यूमर निकलवाया था। उस समय उनके पति शोएब इब्राहिम में दीपिका की सेहत के बारे में फैंस को अपडेट दिया था कि दीपिका को डॉक्टर ने एक साल से ज्यादा समय तक इलाज कराने की सलाह दी थी। अब दीपिका ने टार्गेटेड थेरेपी शुरू कर दी है और पहला महीना पूरा होने पर उन्होंने अपना दर्द फैंस के साथ शेयर किया है। उन्होंने बताया कि उनके बाल झड़ रहे है और शरीर पर चकत्ते जैसे निशान आ गए हैं।

दीपिका कक्कड़ की सर्जरी के बाद हो रही तबीयत खराब (Dipika Kakar Cancer)

दीपिका कक्कड़ ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में अपनी हेल्थ अपडेट दी है। उन्होंने कहा, “टारगेटेड थेरेपी की गोलियां लेते हुए एक महीने से ज्यादा हो गया है, इसलिए हमें फॉलो-अप के लिए डॉक्टर के पास जाना होगा। हमने कुछ ब्लड टेस्ट और ECG करवाया है। मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही है। अब जब भी मैं इस बारे में किसी डॉक्टर के पास जाती हूं, तो मुझे ऐसा ही महसूस होता है और हो सकता है कि अगले महीने जब हम मेरा स्कैन और ट्यूमर मार्कर टेस्ट दोबारा करेंगे, तो यह और बढ़ जाए।”

दीपिका कक्कड़ ने जताई चिंता (kakar faces many issues after targeted therapy)

दीपिका ने आगे बताया, “मैंने डॉक्टर से अपनी सभी समस्याओं और चिंताओं को लेकर बात की। मेरी नाक और गले की समस्याएं, अल्सर और हथेली पर चकत्ते आ गए हैं। ये सब उस दवा के साइड इफेक्ट्स हैं जो मैं टार्गेटेड थेरेपी के लिए ले रही हूं। अगर सूजन काफी ज्यादा बढ़ जाए, तो इन साइड इफेक्ट्स को ठीक करने के लिए मुझे डॉक्टर ने दवाई दी गई हैं। टैबलेट की वजह से मेरे बाल भी झड़ रहे हैं। यह साइड इफेक्ट सिर्फ 10% लोगों में होता है और मैं भी उनमें से एक हूं। लेकिन मुझे शिकायत करने की कोई बात नहीं है क्योंकि दवा लेना ज्यादा जरूरी है।”

लिवर कैंसर से झड़ रहे दीपिका के बाल

लिवर कैंसर से पीड़ित दीपिका कक्कड़ ने आगे बताया कि मैं प्रार्थना करती हूं कि यह दवाई अच्छा काम करे और कोई और दिक्कत न आए। मेरी ब्लड रिपोर्ट और ईसीजी नॉर्मल आए हैं। मेरा शरीर इस गोली को अच्छी तरह से स्वीकार कर रहा है। बस कुछ मामूली साइड इफेक्ट हैं। अगले महीने मेरी सर्जरी को तीन महीने हो जाएंगे और मेरा पहला स्कैन होगा। प्लीज प्रार्थना करें कि सब ठीक हो। मुझे आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है।” दीपिका के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर फैंस कमेंट कर रहे हैं और चिंता जता रहे हैं। साथ ही अपनी फेवरेट एक्ट्रेस के लिए दुआ मांग रहे हैं। 

15 Aug 2025 01:34 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / कैंसर से हुई दीपिका कक्कड़ की हालत खराब, झड़ रहे बाल, बॉडी पर लाल निशान, मांगी खुद के लिए दुआ

