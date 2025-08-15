Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

Arijit Singh: सिंगर अरिजीत सिंह की शूटिंग के समय हुई हाथापाई? पुलिस स्टेशन पहुंचा मामला

Arijit Singh Case: सिंगर अरिजीत सिंह के बॉडीगार्ड पर गंभीर आरोप लगे हैं। आइये जानते हैं पूरा मामला क्या है...

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 15, 2025

Arijit Singh Bodyguard alleged harassment and beaten in Shantiniketan
अरिजीत सिंह की एक्स से ली गई फोटो

Arijit Singh Bodyguard alleged: बॉलीवुड के स्टार्स पर कोई न कोई बड़ा आरोप लगता नजर आता ही रहता है। जहां पिछले दिन शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी का एक बिजनेसमैन ने आरोप लगाया था वहीं, अब अरिजीत सिंह के बॉडीगार्ड पर भी गंभीर आरोप लगा हैं। सिंगर भी इस वजह से कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। अब अरिजीत सिंह और उनके बॉडीगार्ड के खिलाफ पश्चिम बंगाल के पुलिस स्टेशन में एक स्थानीय व्यक्ति ने हाथापाई की शिकायत दर्ज कराई है। आइये जानते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है…

अरिजीत सिंह के बॉडीगाड पर लगे आरोप (Arijit Singh Bodyguard alleged harassment in Shantiniketan)

सिंगर अरिजीत सिंह और उनके बॉडीगार्ड के खिलाफ पश्चिम बंगाल के शांतिनिकेतन पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज हुई है। अरिजीत सिंह के खिलाफ जो ये शिकायत हुई है सह सुभाष पल्ली के रहने वाले कमलाकांत लाहा नाम के एक व्यक्ति ने की है। उनका कहना है कि 13 अगस्त को अरिजीत सिंह के बॉडीगार्ड ने उनके साथ मारपीट की थी।

पश्चिम बंगाल के व्यक्ति ने पुलिस में की शिकायत

कमलाकांत लाहा ने बताया कि सिंगर अरिजीत सिंह शांतिनिकेतन में शूटिंग कर रहे थे और उस समय वह अपने ऑफिस जा रहे थे। सड़क जाम थी और शूटिंग चल रही थी। वह जल्दी में थे। उन्होंने रास्ता पूछा। अरिजीत सिंह के बॉडीगार्ड ने उन्हें 5 मिनट रुकने को कहा। वह वहीं खड़े हो गए।

व्यक्ति को जबरदस्ती गाड़ी में डाला

कमलाकांत ने आगे कहा, “अरिजीत सिंह काफी देर से आए थे। मैंने फिर से रास्ता पूछा। तब गार्ड ने कहा कि मुझे 30 मिनट और इंतजार करना होगा। मैं काम के दबाव में था। जैसे ही मैं जाने वाला था, उनके सुरक्षाकर्मी आए और मेरा हाथ उठाकर पुलिस की गाड़ी में डाल दिया। उन्होंने मुझे परेशान किया। मेरी अंगूठी खो गई और मैं एक कलाकार हूं, कोई दूसरा कलाकार मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? मैंने शांतिनिकेतन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।' बता दें, कमलाकांत लाहा खुद पेशे से एक वाद्य यंत्र निर्माता है। जिस वजह से वह न्याय कि मांग कर रहे हैं।

Updated on:

15 Aug 2025 09:19 am

Published on:

15 Aug 2025 09:18 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Arijit Singh: सिंगर अरिजीत सिंह की शूटिंग के समय हुई हाथापाई? पुलिस स्टेशन पहुंचा मामला

