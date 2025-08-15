Arijit Singh: सिंगर अरिजीत सिंह की शूटिंग के समय हुई हाथापाई? पुलिस स्टेशन पहुंचा मामला

कमलाकांत ने आगे कहा, “अरिजीत सिंह काफी देर से आए थे। मैंने फिर से रास्ता पूछा। तब गार्ड ने कहा कि मुझे 30 मिनट और इंतजार करना होगा। मैं काम के दबाव में था। जैसे ही मैं जाने वाला था, उनके सुरक्षाकर्मी आए और मेरा हाथ उठाकर पुलिस की गाड़ी में डाल दिया। उन्होंने मुझे परेशान किया। मेरी अंगूठी खो गई और मैं एक कलाकार हूं, कोई दूसरा कलाकार मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? मैंने शांतिनिकेतन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।' बता दें, कमलाकांत लाहा खुद पेशे से एक वाद्य यंत्र निर्माता है। जिस वजह से वह न्याय कि मांग कर रहे हैं।