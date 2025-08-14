प्रेमानंद महाराज को किडनी देना चाहते हैं शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा, बोले- मेरे पास कोई…

प्रेमानंद महाराज के बारे में हर कोई जानता है कि उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं इसके बावजूद वह जिंदा है और अपने भक्तों को भी राधा रानी में विश्वास दिलाते नजर आते हैं। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा प्रेमानंद महाराज से मिलने और उनकी आशीर्वाद लेने वृंदावन पहुंचे। इस दौरान शिल्पा ने महाराज जी से पूछा कि कैसे राधा का नाम जपा जाए। साथ ही राज कुंद्रा ने महाराज जी के सामने अपनी इच्छा जाहिर की। इस पूरी बातचीत में प्रेमानंद महाराज ने बताया कि उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है और वह पिछले 10 सालों से इससे जूझ रहे हैं और कभी भी भगवान का बुलावा आ सकता है। अब वह मौत से भी नहीं डरते हैं।