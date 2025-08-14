Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

प्रेमानंद महाराज को किडनी देना चाहते हैं शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा, बोले- मेरे पास कोई…

Shilpa Shetty Raj Kundra: धोखाधड़ी मामले में नाम आने के बाद शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा प्रेमानंद महाराज से मिले। इस दौरान कपल ने महाराज जी को बताया है कि उनके वीडियो भर से उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 14, 2025

Shilpa Shetty husband Raj Kundra offers donate his kidney to Premanand Maharaj
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा मिले प्रेमानंद महाराज से

Premanand Maharaj Meet Shilpa Shetty Raj Kundra: विराट कोहली- अनुष्का शर्मा ही नहीं बॉलीवुड के सुपर कपल कहे जाने वाले शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा सुर्खियों में हैं। कपल का नाम इन दिनों 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में सामने आया हुआ है। इसी बीच शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा के साथ प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंची और उनका आशीर्वाद लिया। रिपोर्ट के अनुसार प्रेमानंद महाराज की सेहत के बारे में जानने के बाद राज कुंद्रा ने उन्हें किडनी डोनेट करने की इच्छा जताई है। वह चाहते हैं कि महाराज जी को अपनी एक किडनी दे दें। ताकि प्रेमानंद जी स्वस्थ रहें। इसपर प्रेमानंद महाराज ने भी शानदार उतर दिया, जिसे सुनकर कपल भी खुश हो गया।

प्रेमानंद महाराज से मिले शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा (Premanand Maharaj Meet Shilpa Shetty Raj Kundra)

प्रेमानंद महाराज के बारे में हर कोई जानता है कि उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं इसके बावजूद वह जिंदा है और अपने भक्तों को भी राधा रानी में विश्वास दिलाते नजर आते हैं। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा प्रेमानंद महाराज से मिलने और उनकी आशीर्वाद लेने वृंदावन पहुंचे। इस दौरान शिल्पा ने महाराज जी से पूछा कि कैसे राधा का नाम जपा जाए। साथ ही राज कुंद्रा ने महाराज जी के सामने अपनी इच्छा जाहिर की। इस पूरी बातचीत में प्रेमानंद महाराज ने बताया कि उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है और वह पिछले 10 सालों से इससे जूझ रहे हैं और कभी भी भगवान का बुलावा आ सकता है। अब वह मौत से भी नहीं डरते हैं।

राज कुंद्रा ने जताई महाराज जी को किडनी देने की इच्छा (Raj Kundra offers to donate his kidney to Premanand Maharaj)

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रेमानंद महाराज की बातों को सुनने के बाद राज इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं आपको पिछले 2 साल से फॉलो कर रहा हूं। मेरे पास कोई सवाल नहीं हैं क्योंकि आपके वीडियो हमेशा मेरे सवालों के जवाब होते हैं और मेरे हर डर का उतर होते हैं। महाराज जी आप सबके लिए इंस्पिरेशन हो। मुझे आपकी तकलीफ के बारे में पता है मैं अगर कभी आपके काम आ पाऊं तो मेरी एक किडनी आपके नाम। आपकी मदद मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी।

राज कुंद्रा हुए इमोशनल

राज कुंद्रा की इस इच्छा को सुनकर शिल्पा भी हैरान रह जाती हैं। वहीं प्रेमानंद महाराज राज कुंद्रा की इस मदद को खारिज करते हुए जवाब देते हैं कि नहीं, केवल आप स्वस्थ रहे मेरे लिए इतना ही काफी है। जब तक उनका बुलावा नहीं आएगा ये किडनी हमको ले नहीं जाएगी और जब बुलावा आता है तो सबको जाना ही पड़ता है पर आपका ये सद्भाव हम दिल से स्वीकार करते हैं।

