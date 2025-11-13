दोस्त धर्मेंद्र की सताई अमिताभ बच्चन को चिंता, खुद गाड़ी चलाकर पहुंचे घर, देखें वीडियो

बता दें, 89 साल के धर्मेंद्र को बुधवार सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। परिवार ने पुष्टि की है कि अब उनका इलाज घर पर ही जारी रहेगा। उन्हें करीब 12 दिन पहले सांस लेने में तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी सेहत को लेकर तमाम अफवाहें उड़ने के बाद, हेमा मालिनी और ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर आकर स्पष्ट किया था कि एक्टर की हालत स्थिर है और वह ठीक हो रहे हैं। धर्मेंद्र जब अस्पताल में भर्ती थे, तब उनसे मिलने सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, गोविंदा और अमीषा पटेल सहित कई सितारे उनका जानने पहुंचे थे।