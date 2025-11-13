Patrika LogoSwitch to English

दोस्त धर्मेंद्र की सताई अमिताभ बच्चन को चिंता, खुद गाड़ी चलाकर पहुंचे घर, देखें वीडियो

Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। उनका अब घर पर ही इलाज कराया जाएगा। ऐसे में उनके फैंस से लेकर बड़े-बड़े कलाकार एक्टर के घर पहुंच रहे हैं। अब दोस्त का हाल जानने के लिए खुद अमिताभ बच्चन भी धर्मेंद्र के घर पहुंचे।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 13, 2025

Amitabh Bachchan Reached at Dharmendra House

अमिताभ बच्चन पहुंचे धर्मेंद्र से मिलने

Dharmendra News: बॉलीवुड के हीमैन और एक्टर धर्मेंद्र को लेकर मंगलवार को खबर उड़ी थी कि उनका निधन हो गया है, जिससे सोशल मीडिया पर तहलका मच गया था। हर कोई हैरान रह गया। लोग एक्टर के घर पहुंचने लगे थे, लेकिन फिर उनकी बेटी ईशा देओल ने कहा कि उनके पिता रिकवर कर रहे हैं और वह स्वस्थ हैं। इसके बाद खुद हेमा मालिनी ने भी ट्वीट कर मीडिया को फटकार लगाई थी, जिसके बाद अगले ही दिन धर्मेंद्र को डिस्चार्ज कर दिया गया और अब उनकी चिंता में दोस्त अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र के घर उनका हालचाल पूछने पहुंचे हैं।

अमिताभ पहुंचे धर्मेंद्र के घर (Dharmendra Health Update)

अमिताभ बच्चन का धर्मेंद्र के घर जाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह खुद गाड़ी चलाकर दोस्त से मिलने आए हैं। 83 साल की उम्र में उनकी यह फुर्ती देखकर फैंस भी हैरान हो रहे हैं और कमेंट कर जय-वीरु की दोस्ती की मिसाल दे रहे हैं।

अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने साथ किया काम (Amitabh Bachchan Reached Dharmendra House)

अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने 'शोले' जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में साथ काम किया है और दोनों के बीच दशकों पुरानी गहरी दोस्ती अक्सर नजर आती है। ऐसे में जब धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ी तो अपनी दोस्ती निभाते हुए अमिताभ उनसे मिलने उनके घर पहुंच गए। वीडियो में वह अपने घर से निकलते हुए और धर्मेंद्र से मिलकर बाहर आते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान वह अकेले आए थे उनके साथ परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था।

धर्मेंद्र को मिली छुट्टी

बता दें, 89 साल के धर्मेंद्र को बुधवार सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। परिवार ने पुष्टि की है कि अब उनका इलाज घर पर ही जारी रहेगा। उन्हें करीब 12 दिन पहले सांस लेने में तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी सेहत को लेकर तमाम अफवाहें उड़ने के बाद, हेमा मालिनी और ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर आकर स्पष्ट किया था कि एक्टर की हालत स्थिर है और वह ठीक हो रहे हैं। धर्मेंद्र जब अस्पताल में भर्ती थे, तब उनसे मिलने सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, गोविंदा और अमीषा पटेल सहित कई सितारे उनका जानने पहुंचे थे।

Published on:

13 Nov 2025 08:33 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / दोस्त धर्मेंद्र की सताई अमिताभ बच्चन को चिंता, खुद गाड़ी चलाकर पहुंचे घर, देखें वीडियो

