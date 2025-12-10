हार्दिक पंड्या करेंगे दूसरी शादी? माहिका को बताया लकी चार्म बोले- जब से वो आई हैं, सब अच्छा हो रहा है

बता दें, पिछले कुछ दिनों से लगातार हार्दिक पब्लिकली अपने रिलेशनशिप को सोशल करते दिखे हैं। उनकी और माहिका की बॉन्डिंग अब किसी से भी नहीं छिपी है। हालांकि, कुछ दिनों पहले हार्दिक पंड्या की सगाई की भी खबरें सुर्खियों में थीं। पिछले दिनों हार्दिक और माहिका की कुछ फोटो और वीडियो सामने आए थे, जिसमें दोनों एक पूजा सेरेमनी में थे। इसमें पंडित भी नजर आ रहे थे। इसे देख सोशल मीडिया पर अफवाहे उड़ रही थी कि हार्दिक और माहिका ने सगाई कर ली, लेकिन ऐसा कुछ भी ऑफिशियल नहीं हुआ था और दोनों में से किसी ने भी इसका दावा नहीं किया था।