मुसलमानों से अच्छे हैं हिंदू… Mumtaz का बयान वायरल बोली- शिव और गणेश को पूजती हूं, शंकर सुंदर हैं

अब एक्ट्रेस मुमताज ने लव जिहाद और हिन्दू- मुस्लिम शादी को लेकर अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं के बारे में बात करते हुए ने कहा कि वे जन्म से मुस्लिम हैं, लेकिन उन्हें हिंदू देवी-देवताओं में भरोसा है। उन्होंने बताया, "मेरे प्रिय भगवान शंकर और भगवान कृष्ण हैं। मैं मुस्लिम होते हुए भी उनकी पूजा करती हूं।" मुमताज ने बताया कि उनके घर पर धार्मिक अनुष्ठान नियमित होते हैं और जब भी वो घर की सीढ़ियों से नीचे उतरती हैं, तो वो भगवान गणेश की मूर्ति के सामने प्रणाम करती हैं। उन्हें भगवान शंकर बहुत पसंद हैं क्योंकि भगवान शंकर सबसे सुंदर हैं।