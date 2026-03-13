13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

मुसलमानों से अच्छे हैं हिंदू… Mumtaz का बयान वायरल बोली- शिव और गणेश को पूजती हूं, शंकर सुंदर हैं

Mumtaz on Hinduism: हाल ही में फेमस एक्ट्रेस मुमताज का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने मुसलमानों की तुलना में हिंदू धर्म को बेहतर बताया है। एक्ट्रेस का ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Mar 13, 2026

90 के दशक की दिग्गज एक्ट्रेस मुमताज

90 के दशक की दिग्गज एक्ट्रेस मुमताज (फोटो सोर्स: IMDb)

Mumtaz on Hinduism: 90 के दशक की दिग्गज एक्ट्रेस मुमताज ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी आध्यात्मिकता और अंतरधार्मिक विवाह को लेकर चुप्पी तोड़ी है। बता दें, पहले मुमताज का असली नाम मुमताज असकारी था और उन्होंने 1970 के दशक में 'तेरे मेरे सपने' और 'रोटी' जैसी फिल्मों में काम कर बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाई। 1974 में उन्होंने बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी कर फिल्मों से दूरी बना लिया।

लव जिहाद और हिन्दू- मुस्लिम शादी को लेकर अपने विचार व्यक्त किए

अब एक्ट्रेस मुमताज ने लव जिहाद और हिन्दू- मुस्लिम शादी को लेकर अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं के बारे में बात करते हुए ने कहा कि वे जन्म से मुस्लिम हैं, लेकिन उन्हें हिंदू देवी-देवताओं में भरोसा है। उन्होंने बताया, "मेरे प्रिय भगवान शंकर और भगवान कृष्ण हैं। मैं मुस्लिम होते हुए भी उनकी पूजा करती हूं।" मुमताज ने बताया कि उनके घर पर धार्मिक अनुष्ठान नियमित होते हैं और जब भी वो घर की सीढ़ियों से नीचे उतरती हैं, तो वो भगवान गणेश की मूर्ति के सामने प्रणाम करती हैं। उन्हें भगवान शंकर बहुत पसंद हैं क्योंकि भगवान शंकर सबसे सुंदर हैं।

इतना ही नहीं, इंटरव्यू में मुमताज ने अपने और अपनी बहन के अंतरधार्मिक विवाह पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि दोनों बहनें हिंदू पुरुषों से शादी कर खुशहाल जीवन बिता रही हैं। मुमताज ने आगे कहा, "हम दोनों ही दोनों धर्मों में विश्वास रखती हैं। मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि लोग हिंदू-मुस्लिम विभाजन की बातें क्यों करते हैं। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करती।"

मुसलमानों से हिंदू बेहतर होते हैं महिलाओ का अधिकार समझते है

एक्ट्रेस मुमताज ने मुस्लिम पुरुषों में प्रचलित बहुविवाह प्रथा की भी आलोचना की। उन्होंने इसे गलत बताया और कहा कि कई मुस्लिम पुरुष एक से ज्यादा शादी करके अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं, जो सही नहीं है ये उन सभी महिलाओ के लिए दुखद है। साथ ही, उन्होंने कहा, "किसी को 3-4 बार शादी नहीं करनी चाहिए। रिश्ते में महिलाएं भी अधिकार जताती हैं। एक पत्नी को छोड़कर दूसरी से शादी करना सही नहीं, ये पाप है।"

बता दें, इसके मुकाबले मुमताज ने हिंदू समुदाय की विवाह प्रथाओं की भी तारीफ की है और उनका कहना था कि हिंदू आमतौर पर एक ही शादी करते हैं, कभी-कभी 2 बार, लेकिन वे आसानी से अपने रिश्ते को छोड़कर नए रिश्ते में नहीं जाते। उन्होंने इस सिलसिले में कहा, " मुसलमानों से हिंदू बेहतर होते हैं क्योंकि वे अपने परिवार का साथ हमेशा निभाते हैं।"

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

13 Mar 2026 12:17 pm

Hindi News / Entertainment / मुसलमानों से अच्छे हैं हिंदू… Mumtaz का बयान वायरल बोली- शिव और गणेश को पूजती हूं, शंकर सुंदर हैं

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘धुरंधर: द रिवेंज’ से पहले आदित्य धर का फैंस के लिए इमोशनल पोस्ट, बोले- ‘अपने सपनों पर से कभी…’

Heartfelt Post
मनोरंजन

मौत से पहले क्या हुआ था Zubeen Garg के साथ? आखिरी पलों को लेकर पत्नी ने कही ये बात

मौत से पहले क्या हुआ था Zubeen Garg के साथ? आखिरी पलों को लेकर पत्नी ने कही ये बात
बॉलीवुड

Bhoot Bangla 2026 : अक्षय की ‘भूत बंगला’ राजस्थान के इन 2 महलों में हुई है शूट, असल में दिखते हैं ऐसे

bhoot bangla akshay kumar, bhoot bangla 2026, bhoot bangla shoot in Jaipur, bhoot bangla shoot in Rajasthan, bhoot bangla Chomu Palace,
लाइफस्टाइल

पति फरमान खान संग मोनालिसा बसाएंगी यहां घर, इन बड़े नेताओं का मिला साथ, चर्चाएं तेज

पति फरमान खान संग मोनालिसा बसाएंगी यहां घर, इन बड़े नेताओं का मिला साथ, चर्चाएं तेज
मनोरंजन

लव जिहाद नहीं…मोनालिसा ने दी सफाई, मां के बयान से मचा नया विवाद

लव जिहाद नहीं…मोनालिसा ने दी सफाई, मां के बयान से मचा नया विवाद
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.