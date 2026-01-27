27 जनवरी 2026,

मनोरंजन

शूटिंग के दौरान हुआ बड़ा हादसा, पंजाबी एक्टर के सिर में आई चोट, जानें अब कैसी है जय रंधावा की हालत

Punjabi Actor Jayy Randhawa Injured During Shooting: पंजाबी एक्टर जय रंधावा शूटिंग के दौरान घायल हो गए हैं। चलिए जानते हैं आखिर कौन हैं जय रंधावा जिनके सिर में चोट लगी है।

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 27, 2026

Punjabi Actor Jayy Randhawa Injured During Shooting

Punjabi Actor Jayy Randhawa (सोर्स- एक्स)

Punjabi Actor Jayy Randhawa Injured During Shooting:पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। अपनी दमदार एक्टिंग और एनर्जी से पहचान बना चुके अभिनेता और सिंगर जय रंधावा अपनी आने वाली फिल्म ‘इश्कनामा 56’ की शूटिंग के दौरान गंभीर हादसे का शिकार हो गए। अमृतसर में चल रही शूटिंग के दौरान एक जोखिम भरे जंप सीन ने अचानक खतरनाक मोड़ ले लिया, जिससे सेट पर अफरा-तफरी मच गई।

क्रेन के साथ सीन करते वक्त हुआ हादसा (Punjabi Actor Jayy Randhawa Injured During Shooting)

बताया जा रहा है कि फिल्म के एक अहम सीन में जय रंधावा को ऊंचाई से छलांग लगानी थी। इस सीन के लिए क्रेन मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते मशीन ने समय पर सही काम नहीं किया। संतुलन बिगड़ने के कारण जय तय जगह पर सुरक्षित लैंड नहीं कर पाए और सीधे पास की दीवार से जा टकराए। टक्कर इतनी तेज थी कि उनके सिर में गंभीर चोट लग गई।

जय रंधावा का एमआरआई कराया गया

हादसे के तुरंत बाद यूनिट के सदस्य दौड़कर मौके पर पहुंचे और अभिनेता को प्राथमिक सहायता दी गई। स्थिति को देखते हुए उन्हें बिना देरी किए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज शुरू हुआ। एहतियातन उनके सिर का एमआरआई और अन्य जरूरी मेडिकल टेस्ट किए गए ताकि किसी अंदरूनी चोट की पुष्टि की जा सके।

फिलहाल स्थिर है जय रंधावा की हालत

फिल्म की टीम की ओर से यह जानकारी दी गई है कि जय रंधावा की हालत फिलहाल स्थिर है और वह डॉक्टरों की निगरानी में हैं। हालांकि, एहतियात के तौर पर उन्हें कुछ समय तक आराम करने की सलाह दी गई है। घटना की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसकों की चिंता साफ नजर आई। फैंस लगातार उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं और समर्थन भरे संदेश साझा कर रहे हैं।

कौन हैं जय रंधावा?

जय रंधावा का असली नाम बिक्रमजीत सिंह रंधावा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक टीवी प्रेजेंटर के तौर पर की थी और धीरे-धीरे पंजाबी म्यूजिक और सिनेमा में अपनी खास जगह बनाई। साल 2022 में आई फिल्म ‘शूटर’ से उन्हें जबरदस्त लोकप्रियता मिली थी। विवादों में रहने के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और जय को इंडस्ट्री में एक नई पहचान दिलाई।

एक्टर होने के साथ-साथ जय रंधावा पंजाबी म्यूजिक सीन का भी जाना-पहचाना नाम हैं। उनके गानों को युवाओं के बीच खासा पसंद किया जाता है और उनकी स्टाइल और पर्सनालिटी ने उन्हें एक अलग फैनबेस दिलाया है। यही वजह है कि उनके घायल होने की खबर ने इंडस्ट्री और दर्शकों दोनों को चिंता में डाल दिया।

आधिकारिक बयान नहीं आया सामने

फिलहाल, जय रंधावा की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। उनकी सेहत को लेकर अगला अपडेट मेडिकल रिपोर्ट के बाद आने की उम्मीद है। फिल्म ‘इश्कनामा 56’ की शूटिंग फिलहाल रोक दी गई है और टीम अभिनेता के पूरी तरह ठीक होने का इंतजार कर रही है।

वरुण धवन ने मेट्रो में किया ऐसा काम? अधिकारियों ने कहा- अगली बार सीधे जेल… देखें वायरल वीडियो
बॉलीवुड
Varun Dhawan MMMOCL Pull-Ups Viral Video

Updated on:

27 Jan 2026 08:45 am

Published on:

27 Jan 2026 08:38 am

Hindi News / Entertainment / शूटिंग के दौरान हुआ बड़ा हादसा, पंजाबी एक्टर के सिर में आई चोट, जानें अब कैसी है जय रंधावा की हालत

