शूटिंग के दौरान हुआ बड़ा हादसा, पंजाबी एक्टर के सिर में आई चोट, जानें अब कैसी है जय रंधावा की हालत

बताया जा रहा है कि फिल्म के एक अहम सीन में जय रंधावा को ऊंचाई से छलांग लगानी थी। इस सीन के लिए क्रेन मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते मशीन ने समय पर सही काम नहीं किया। संतुलन बिगड़ने के कारण जय तय जगह पर सुरक्षित लैंड नहीं कर पाए और सीधे पास की दीवार से जा टकराए। टक्कर इतनी तेज थी कि उनके सिर में गंभीर चोट लग गई।