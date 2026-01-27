Box Office: ‘बॉर्डर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, चौथे दिन कर दी ‘धुरंधर’ की सिट्टी-पिट्टी गुम

Border 2 Box Office Collection Day 4 (सोर्स- IMDb)
Border 2 Box Office Collection Day 4: भारतीय सिनेमा में जब भी देशभक्ति और जज्बे की बात होती है, सनी देओल का नाम अपने आप जुबां पर आ जाता है। साल 2026 की मच अवेटेड वॉर ड्रामा फिल्म ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के महज चार दिनों में बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाका कर दिया है कि बड़े-बड़े रिकॉर्ड धराशायी हो गए। गणतंत्र दिवस के मौके पर फिल्म ने जो प्रदर्शन किया, उसने साफ कर दिया कि दर्शकों के दिलों में आज भी देशभक्ति की कहानियों के लिए खास जगह है।
चार दिनों में 'बॉर्डर 2' की घरेलू कमाई 180 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुकी है। खास बात यह रही कि गणतंत्र दिवस पर फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और एक ही दिन में लगभग 60 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया गया। यह आंकड़ा न सिर्फ मौजूदा साल की बड़ी फिल्मों से ज्यादा है, बल्कि हाल के वर्षों में रिपब्लिक डे वीकेंड पर रिलीज़ हुई कई मेगा फिल्मों को भी पीछे छोड़ देता है।
अगर दिनवार कमाई की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन शानदार शुरुआत की, जिसके बाद वीकेंड पर ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ता गया। सोमवार को भी दर्शकों का उत्साह कम नहीं हुआ और सिनेमाघरों में अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिली। खासतौर पर दोपहर और शाम के शो लगभग हाउसफुल रहे, जो यह दर्शाता है कि वर्ड ऑफ माउथ फिल्म के पक्ष में जा रहा है।
‘बॉर्डर 2’ की तुलना जब हालिया ब्लॉकबस्टर्स से की जा रही है तो यह साफ नजर आता है कि इस फिल्म की रफ्तार कहीं ज्यादा तेज है। रणवीर सिंह की एक्शन फिल्मों से लेकर विक्की कौशल और शाहरुख खान की बड़ी रिलीज तक, सभी के शुरुआती आंकड़ों को ‘बॉर्डर 2’ पीछे छोड़ती दिख रही है। यहां तक कि सनी देओल की ही पिछली सुपरहिट फिल्म के रिकॉर्ड भी इस बार टूटते नजर आ रहे हैं।
देश ही नहीं, विदेशों में भी फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओवरसीज़ मार्केट से भी मजबूत कलेक्शन आ रहा है, जिसके चलते वर्ल्डवाइड आंकड़े तेजी से 250 करोड़ रुपये के करीब पहुंच रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आने वाले दिनों में गिरावट सीमित रहती है, तो यह फिल्म 400 से 450 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो सकती है।
फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है, जिन्होंने युद्ध की पृष्ठभूमि में भावनाओं, बलिदान और देशप्रेम को प्रभावशाली ढंग से पर्दे पर उतारा है। सनी देओल के साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ की मौजूदगी ने फिल्म को मल्टी-जनरेशन अपील दी है। वहीं महिला कलाकारों ने भी कहानी को मजबूती प्रदान की है।
कुल मिलाकर, ‘बॉर्डर 2’ सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सिनेमाई उत्सव बन चुकी है। अब सबकी निगाहें आने वाले हफ्तों पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि यह देशभक्ति की गूंज बॉक्स ऑफिस पर कितनी लंबी लड़ाई लड़ पाती है।
