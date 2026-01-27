27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Box Office: ‘बॉर्डर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, चौथे दिन कर दी ‘धुरंधर’ की सिट्टी-पिट्टी गुम

Border 2 Box Office Collection Day 4: सनी देओल की बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 27, 2026

Border 2 Box Office Collection Day 4

Border 2 Box Office Collection Day 4 (सोर्स- IMDb)

Border 2 Box Office Collection Day 4: भारतीय सिनेमा में जब भी देशभक्ति और जज्बे की बात होती है, सनी देओल का नाम अपने आप जुबां पर आ जाता है। साल 2026 की मच अवेटेड वॉर ड्रामा फिल्म ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के महज चार दिनों में बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाका कर दिया है कि बड़े-बड़े रिकॉर्ड धराशायी हो गए। गणतंत्र दिवस के मौके पर फिल्म ने जो प्रदर्शन किया, उसने साफ कर दिया कि दर्शकों के दिलों में आज भी देशभक्ति की कहानियों के लिए खास जगह है।

चार दिनों में फिल्म की घरेलू कमाई (Border 2 Box Office Collection Day 4)

चार दिनों में 'बॉर्डर 2' की घरेलू कमाई 180 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुकी है। खास बात यह रही कि गणतंत्र दिवस पर फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और एक ही दिन में लगभग 60 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया गया। यह आंकड़ा न सिर्फ मौजूदा साल की बड़ी फिल्मों से ज्यादा है, बल्कि हाल के वर्षों में रिपब्लिक डे वीकेंड पर रिलीज़ हुई कई मेगा फिल्मों को भी पीछे छोड़ देता है।

डे वाइज फिल्म का कलेक्शन

अगर दिनवार कमाई की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन शानदार शुरुआत की, जिसके बाद वीकेंड पर ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ता गया। सोमवार को भी दर्शकों का उत्साह कम नहीं हुआ और सिनेमाघरों में अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिली। खासतौर पर दोपहर और शाम के शो लगभग हाउसफुल रहे, जो यह दर्शाता है कि वर्ड ऑफ माउथ फिल्म के पक्ष में जा रहा है।

फिल्म ने तोड़े कई रिकॉर्ड्स (Border 2 Breaks Records)

‘बॉर्डर 2’ की तुलना जब हालिया ब्लॉकबस्टर्स से की जा रही है तो यह साफ नजर आता है कि इस फिल्म की रफ्तार कहीं ज्यादा तेज है। रणवीर सिंह की एक्शन फिल्मों से लेकर विक्की कौशल और शाहरुख खान की बड़ी रिलीज तक, सभी के शुरुआती आंकड़ों को ‘बॉर्डर 2’ पीछे छोड़ती दिख रही है। यहां तक कि सनी देओल की ही पिछली सुपरहिट फिल्म के रिकॉर्ड भी इस बार टूटते नजर आ रहे हैं।

देश ही नहीं, विदेशों में भी फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओवरसीज़ मार्केट से भी मजबूत कलेक्शन आ रहा है, जिसके चलते वर्ल्डवाइड आंकड़े तेजी से 250 करोड़ रुपये के करीब पहुंच रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आने वाले दिनों में गिरावट सीमित रहती है, तो यह फिल्म 400 से 450 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो सकती है।

फिल्म का निर्देशन

फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है, जिन्होंने युद्ध की पृष्ठभूमि में भावनाओं, बलिदान और देशप्रेम को प्रभावशाली ढंग से पर्दे पर उतारा है। सनी देओल के साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ की मौजूदगी ने फिल्म को मल्टी-जनरेशन अपील दी है। वहीं महिला कलाकारों ने भी कहानी को मजबूती प्रदान की है।

कुल मिलाकर, ‘बॉर्डर 2’ सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सिनेमाई उत्सव बन चुकी है। अब सबकी निगाहें आने वाले हफ्तों पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि यह देशभक्ति की गूंज बॉक्स ऑफिस पर कितनी लंबी लड़ाई लड़ पाती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

27 Jan 2026 07:55 am

Published on:

27 Jan 2026 07:54 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Box Office: ‘बॉर्डर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, चौथे दिन कर दी ‘धुरंधर’ की सिट्टी-पिट्टी गुम

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सीमेंट की पाइपलाइन में सोया, खाने को नहीं थे पैसे… 99% लोग नहीं जानते बॉलीवुड के खौफनाक विलेन की असली कहानी

Ajit Khan Struggle Story
बॉलीवुड

वरुण धवन ने मेट्रो में किया ऐसा काम? अधिकारियों ने कहा- अगली बार सीधे जेल… देखें वायरल वीडियो

Varun Dhawan MMMOCL Pull-Ups Viral Video
बॉलीवुड

‘बॉर्डर 2’ में अक्षय खन्ना-सुनील शेट्टी आए नजर, फिर जैकी श्रॉफ और तब्बू को क्यों नहीं मिली एंट्री, सामने आई वजह

Border vs Border2
बॉलीवुड

यह आमने-सामने की लड़ाई नहीं है… ‘बॉर्डर 2’ के शूटिंग में हुई थी मुश्किल, रिलीज के 3 दिन बाद डायरेक्टर का खुलासा

Border 2 Behind The Scenes Updates
बॉलीवुड

‘बहुत ही घटिया…’, दोस्ती टूटते ही सारा अली खान पर Orry ने किया गंदा कमेंट, मची खलबली

बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.