Box Office: ‘बॉर्डर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, चौथे दिन कर दी ‘धुरंधर’ की सिट्टी-पिट्टी गुम

Border 2 Box Office Collection Day 4: भारतीय सिनेमा में जब भी देशभक्ति और जज्बे की बात होती है, सनी देओल का नाम अपने आप जुबां पर आ जाता है। साल 2026 की मच अवेटेड वॉर ड्रामा फिल्म ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के महज चार दिनों में बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाका कर दिया है कि बड़े-बड़े रिकॉर्ड धराशायी हो गए। गणतंत्र दिवस के मौके पर फिल्म ने जो प्रदर्शन किया, उसने साफ कर दिया कि दर्शकों के दिलों में आज भी देशभक्ति की कहानियों के लिए खास जगह है।