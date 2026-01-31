‘अपना संन्यास वापस लो’, अरिजीत सिंह की रिटायरमेंट पर भावुक हुए विशाल भारद्वाज, बोले- ये नाइंसाफी है

Vishal Bhardwaj on Arijit Singh (सोर्स इंस्टाग्राम- @vishalrbhardwaj)
Vishal Bhardwaj on Arijit Singh Retirement: म्यूजिक इंडस्ट्री के चमचमाते हुए सितारे अरिजीत सिंह के रिटायर होने पर उनके फैंस काफी भावुक हैं। हाल ही में जब अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से पीछे हटने का एलान किया, तो इस खबर ने न सिर्फ फैंस बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया। इसी कड़ी में संगीतकार और फिल्ममेकर विशाल भारद्वाज की भावुक प्रतिक्रिया ने सबका ध्यान खींचा है।
विशाल भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वो अरिजीत सिंह द्वारा गाए गए एक गीत को खुद गुनगुनाते नजर आए। गाते वक्त विशाल के चेहरे पर भावनाएं साफ झलक रही थीं- जैसे वो सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि अपनी यादों और रिश्ते को आवाज दे रहे हों।
वीडियो के साथ विशाल भारद्वाज ने जो लिखा, उसने हर संगीत प्रेमी का ध्यान खींच लिया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले तक वो और अरिजीत एक गाने पर साथ काम कर रहे थे और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उनका आखिरी फिल्मी सहयोग हो सकता है। उन्होंने अरिजीत के फैसले को 'नाइंसाफी' बताते हुए उनसे भावुक अपील की कि वो अपना संन्यास वापस लें।
इस गाने की खास बात ये भी है कि ये विशाल भारद्वाज की आने वाली फिल्म ‘ओ रोमियो’ से जुड़ा है और अरिजीत ने इसे बेहद सादगी के साथ अपने फोन पर रिकॉर्ड किया था। यही वजह है कि ये गाना सिर्फ एक कम्पोजिशन नहीं, बल्कि दोनों कलाकारों के रिश्ते की झलक बन गया।
विशाल भारद्वाज और अरिजीत सिंह की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार गाने दिए हैं। विशाल की धुनों में अरिजीत की आवाज़ ने हमेशा एक अलग ही गहराई जोड़ी है। दोनों का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और समझ पर टिका रहा है। शायद यही कारण है कि अरिजीत के फैसले ने विशाल को भीतर तक प्रभावित किया।
27 जनवरी को अरिजीत सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए एलान किया कि वो अब प्लेबैक सिंगर के तौर पर कोई नया काम स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि यह फैसला सोच-समझकर लिया गया है।
