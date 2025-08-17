सांप के जहर कांड से लेकर फायरिंग तक! Elvish Yadav का रहा विवादों से पुराना नाता

एल्विश यादव का नाम सांप के जहर से नशा करने के मामले में भी उछला था। उन्हें नवंबर 2023 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन पर नोएडा में रेव पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करने का आरोप था। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने नौ सांप और 20 मिलीलीटर जहर जब्त किया था। इस मामले में आठ दिन हिरासत में रहने के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके साथ ही एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग की घटना ने एक बार फिर उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फायरिंग किसने और क्यों की।