लू का अलर्ट: बच्चों-बुजुर्गों और पशुओं को ऐसे बचाएं, जानिए 10 जरूरी सावधानियां

सरकार ने नागरिकों, नियोक्ताओं और पशुपालकों से कहा है कि वे लू के दुष्प्रभावों से बचने के लिए जरूरी उपाय अपनाएं। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों का अतिरिक्त ध्यान रखने को कहा गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम की ताजा जानकारी नियमित रूप से प्राप्त करें और दिनभर पर्याप्त पानी पीते रहें। साथ ही ओआरएस, लस्सी, छाछ और नींबू पानी जैसे पेय पदार्थों को अपने आहार में शामिल करें।