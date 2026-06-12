Rajasthan Weather : करौली-धौलपुर में बारिश, मेघगर्जन का 3 घंटे का ऑरेंज अलर्ट, 60 KMPH की गति से हवा चलने की संभावना

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में प्रदेश में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम ने करवट ली। दोपहर बाद अलवर, बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में तेज धूलभरी आंधी चली और कहीं-कहीं हल्की बारिश हुई। मानसून पूर्व की पहली बारिश से श्रीगंगानगर शहर तरबतर हो गया। शाम को एक घंटे से अधिक समय में 52 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। इसके अलावा घड़साना में 16 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश से पहले तेज गति से आए अंधड़ से जनजीवन प्रभावित हुआ।