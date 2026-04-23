Extreme Heat 23 April: राजस्थान में 45°C को छूने को बेताव तापमान, 23,24 व 25 अप्रेल को हीटवेव का अलर्ट

Heatwave Alert: जयपुर. राजस्थान में गर्मी का असर लगातार तेज होता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जो सामान्य से 2-3 डिग्री अधिक है। आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है, बल्कि तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है।