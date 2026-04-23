Extreme Heat 23 April: राजस्थान में 45°C को छूने को बेताव तापमान, 23,24 व 25 अप्रेल को हीटवेव का अलर्ट

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Heatwave Alert: जयपुर. राजस्थान में गर्मी का असर लगातार तेज होता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जो सामान्य से 2-3 डिग्री अधिक है। आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है, बल्कि तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है।
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, वर्तमान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जबकि दक्षिण-पश्चिम राजस्थान और आसपास के पाकिस्तान क्षेत्र में ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। इसके साथ ही उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम भी सक्रिय है, जिससे मौसम शुष्क बना हुआ है।
अगले 4 से 5 दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क रहने और तापमान में 1 से 2 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना है। इस दौरान अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। विशेष रूप से उत्तरी राजस्थान में 23 से 25 अप्रैल के बीच कहीं-कहीं हीटवेव चलने की संभावना जताई गई है।
वहीं, पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग और आसपास के इलाकों में 22 और 23 अप्रैल को 20 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से धूलभरी तेज हवाएं चल सकती हैं। इससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है।
मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय धूप से बचने, पर्याप्त पानी पीने और सतर्क रहने की सलाह दी है।
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|शहर
|अधिकतम तापमान (°C)
|वनस्थली
|41.1°C
|अलवर
|41.8°C
|पिलानी
|42.7°C
|कोटा
|42.1°C
|चित्तौड़गढ़
|42.6°C
|बीकानेर
|41.5°C
|चूरू
|42.4°C
|श्रीगंगानगर
|43.7°C (सबसे अधिक)
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