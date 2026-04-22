Strike Postponed: राजस्थान में पेयजल आपूर्ति और विकास कार्यों पर मंडरा रहा संकट फिलहाल टला, जानें कारण

Rajasthan PHED contractors: जयपुर. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के कॉन्ट्रेक्टर्स द्वारा प्रस्तावित हड़ताल को राज्य सरकार के साथ हुई सकारात्मक और परिणामदायी वार्ता के बाद स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के साथ हुई विस्तृत चर्चा के पश्चात लिया गया। कॉन्ट्रेक्टर्स ने आपसी सहमति से अपने आंदोलन को 5 मई 2026 तक स्थगित रखने का ऐलान किया है। इस फैसले से प्रदेश में पेयजल आपूर्ति और विकास कार्यों पर मंडरा रहा संकट फिलहाल टल गया है।