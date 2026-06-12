Jaipur Soil Collapse: हाथों में मंगलसूत्र-चूड़ियां थामे पत्नी के शव को देखता रहा पति, कुछ महीनों पहले ही हुई थी शादी

3 Women Laborer Death Case: जयपुर के गांधी पथ वेस्ट स्थित एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत में गुरुवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। 40 फीट गहरे बेसमेंट की एक ओर की मिट्टी अचानक ढहने से वहां काम कर रहीं तीन महिला मजदूर ‘जिंदा दफन’ हो गईं। साथी मजदूरों ने जेसीबी की मदद से करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला, लेकिन एसएमएस अस्पताल में उपचार के दौरान तीनों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान बिहार निवासी आनुति कुमारी (20) पत्नी जय, सुनीता देवी (25) पत्नी गुड्डन तथा झारखंड निवासी प्रतिमा कुमारी (22) के रूप में हुई है।