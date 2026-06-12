जयपुर: बिना आंधी-तूफान के अचानक गिरा विशाल नीम का पेड़, पूर्व केंद्रीय मंत्री की भतीजी की कार दबी; बाल-बाल बची जान

जेडीए के सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्यानविज्ञ महेश तिवारी के अनुसार, सड़कों को पक्का करने के लिए पेड़ों के बिल्कुल पास तक कंक्रीट या डामर (रोड) बिछा दी जाती है। इससे पेड़ों की जड़ों को पनपने की जगह और पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, जिससे वे अंदर ही अंदर कमजोर और खोखले होने लगते हैं। जयपुर के ज्यादातर बड़े पेड़ों के आसपास ऐसी ही स्थिति बनी हुई है, जो भविष्य में किसी बड़े खतरे को दावत दे सकती है।