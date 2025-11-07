सुजैन खान की मां और मशहूर डिजाइनर का निधन, काफी समय से चल रही थीं बीमार

सुजैन खान और संजय खान की पत्नी का निधन
Sussanne Khan mother Zarine Katrak Passed Away: बॉलीवुड के खान परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अभिनेता संजय खान की पत्नी और मशहूर डिजाइनर सुजैन खान और एक्टर जायेद खान की मां जरीन कतरक का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है। जैसे ही ये खबर आई हर कोई सुजैन खान और जायेद खान को सांत्वना देने लगा और कमेंट कर उनकी मां को श्रद्धांजलि देने लगा।
जरीन कतरक को लेकर बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रही थीं। उनके निधन से पूरे फिल्मी और फैशन जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। बता दें, संजय खान की पत्नी ने आज सुबह अपने मुंबई के घर पर अंतिम सांस ली। कथित तौर पर कहा जाता है कि संजय और जरीन की मुलाकात एक बस स्टॉप पर हुई थी और जल्द ही दोनों के बीच प्यार हो गया। कपल ने 1966 में शादी कर ली थी।
सुजैन खान ने कुछ समय पहले ही मां जरीन कतरक को जन्मदिन की बधाई दी थी। उन्होंने लिखा था. "मामा मिया। मेरी मां… आप कितनी अद्भुत मां हैं। मेरी खूबसूरत, भव्य मां को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जो कुछ भी करती हूं और अपने जीवन में जो कुछ भी बनाती हूं, वह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपने मेरे दिल, दिमाग और धैर्य को किस तरह से गढ़ा है। मैं आपकी छोटी बच्ची होने पर बहुत सम्मानित और आभारी हूं… आपका यह साल बेहद शानदार हो!!!
जरीन कतरक 60 और 70 के दशक में सक्रिय थीं। वह एक मॉडल थीं, इंटीरियर डिजाइनर थीं और उन्होंने फिल्मों में भी काम किया था। उन्होंने 1963 की फिल्म 'तेरे घर के सामने' में दिग्गज अभिनेता देव आनंद के साथ अभिनय किया था। खान परिवार इस कठिन समय में शोक में डूबा हुआ है।
