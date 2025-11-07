Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

सुजैन खान की मां और मशहूर डिजाइनर का निधन, काफी समय से चल रही थीं बीमार

Hrithik Roshan Ex Wife Sussanne Khan mother Dies: फिल्म इंडस्ट्री से एक और दुखद खबर आ रही हैं। दिग्गज एक्टर संजय खान की पत्नी ने दुनिया को अलविदा कह दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 07, 2025

Sussanne Khan mother and actor sanjay khan wife

सुजैन खान और संजय खान की पत्नी का निधन

Sussanne Khan mother Zarine Katrak Passed Away: बॉलीवुड के खान परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अभिनेता संजय खान की पत्नी और मशहूर डिजाइनर सुजैन खान और एक्टर जायेद खान की मां जरीन कतरक का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है। जैसे ही ये खबर आई हर कोई सुजैन खान और जायेद खान को सांत्वना देने लगा और कमेंट कर उनकी मां को श्रद्धांजलि देने लगा।

सुजैन खान की मां का निधन (Sussanne Khan mother Zarine Katrak Passed Away)

जरीन कतरक को लेकर बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रही थीं। उनके निधन से पूरे फिल्मी और फैशन जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। बता दें, संजय खान की पत्नी ने आज सुबह अपने मुंबई के घर पर अंतिम सांस ली। कथित तौर पर कहा जाता है कि संजय और जरीन की मुलाकात एक बस स्टॉप पर हुई थी और जल्द ही दोनों के बीच प्यार हो गया। कपल ने 1966 में शादी कर ली थी।

संजय खान से की थी जरीन कतरक ने शादी (Zarine Katrak Wife of Sanjay Khan)

सुजैन खान ने कुछ समय पहले ही मां जरीन कतरक को जन्मदिन की बधाई दी थी। उन्होंने लिखा था. "मामा मिया। मेरी मां… आप कितनी अद्भुत मां हैं। मेरी खूबसूरत, भव्य मां को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जो कुछ भी करती हूं और अपने जीवन में जो कुछ भी बनाती हूं, वह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपने मेरे दिल, दिमाग और धैर्य को किस तरह से गढ़ा है। मैं आपकी छोटी बच्ची होने पर बहुत सम्मानित और आभारी हूं… आपका यह साल बेहद शानदार हो!!!

जरीन कतरक ने किया था फिल्मों में काम

जरीन कतरक 60 और 70 के दशक में सक्रिय थीं। वह एक मॉडल थीं, इंटीरियर डिजाइनर थीं और उन्होंने फिल्मों में भी काम किया था। उन्होंने 1963 की फिल्म 'तेरे घर के सामने' में दिग्गज अभिनेता देव आनंद के साथ अभिनय किया था। खान परिवार इस कठिन समय में शोक में डूबा हुआ है।

ये भी पढ़ें

Sulakshana Pandit: जिस सुपरस्टार ने ठुकराया था सुलक्षणा पंडित का प्यार, उसी की मौत के दिन खुद ने भी दुनिया को कहा अलविदा
बॉलीवुड
Sulakshana Pandit Passed Away at 71

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Published on:

07 Nov 2025 01:17 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सुजैन खान की मां और मशहूर डिजाइनर का निधन, काफी समय से चल रही थीं बीमार

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Vicky Kaushal and Katrina Kaif: शादी के 4 साल बाद विक्की-कैटरीना बने मम्मी-पापा, लगा बधाइयों का तांता

Katrina Kaif And Vicky Kaushal welcome baby boy
बॉलीवुड

स्मिता पाटिल की भतीजी नहीं हॉटनेस में किसी से कम, शाहरुख खान संग दे चुकी हैं सुपरहिट फिल्म

Smita Patil Niece hotness compare malaika arora
बॉलीवुड

Sulakshana Pandit: जिस सुपरस्टार ने ठुकराया था सुलक्षणा पंडित का प्यार, उसी की मौत के दिन खुद ने भी दुनिया को कहा अलविदा

Sulakshana Pandit Passed Away at 71
बॉलीवुड

साबुन के एड से हुई पॉपुलर, पिता के साथ अफेयर की आईं खबरें, जानिए कौन है ये एक्ट्रेस

Pooja Bhatt's Childhood Photos
बॉलीवुड

7 साल की सजा, 10 साल से गायब, रेप केस ने किया इस एक्टर का करियर बर्बाद, जानें अब है कहां

5 साल की सजा, 10 साल से गायब, रेप केस ने किया इस एक्टर का करियर बर्बाद, जानें अब है कहां
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.