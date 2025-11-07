सुजैन खान की मां और मशहूर डिजाइनर का निधन, काफी समय से चल रही थीं बीमार

सुजैन खान ने कुछ समय पहले ही मां जरीन कतरक को जन्मदिन की बधाई दी थी। उन्होंने लिखा था. "मामा मिया। मेरी मां… आप कितनी अद्भुत मां हैं। मेरी खूबसूरत, भव्य मां को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जो कुछ भी करती हूं और अपने जीवन में जो कुछ भी बनाती हूं, वह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपने मेरे दिल, दिमाग और धैर्य को किस तरह से गढ़ा है। मैं आपकी छोटी बच्ची होने पर बहुत सम्मानित और आभारी हूं… आपका यह साल बेहद शानदार हो!!!