Sulakshana Pandit: जिस सुपरस्टार ने ठुकराया था सुलक्षणा पंडित का प्यार, उसी की मौत के दिन खुद ने भी दुनिया को कहा अलविदा

एक्ट्रेस को साल 1976 में फिल्म संकल्प के गाने ‘तू ही सागर तू ही किनारा’ के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था। उनकी लव लाइफ की बात करें तो कहा जाता है कि उस समय वह बॉलीवुड सुपरस्टार संजीव कुमार से प्यार करती थीं, लेकिन जब उन्होंने उनका प्रपोजल ठुकरा दिया, तो उन्होंने कभी शादी न करने का फैसला किया था। वहीं, सूत्रों के मुताबिक, संजीव कुमार हेमा मालिनी को अपना दिल दे बैठे थे। उनका वो प्यार भी अधूरा रह गया था, और वे कभी उस दर्द से बाहर नहीं आ पाए। शायद इसी वजह से उन्होंने शादी न करने का फैसला लिया। सुलक्षणा के प्रति सम्मान और स्नेह होने के बावजूद, उन्होंने ‘ना' कह दिया क्योंकि वे किसी को अधूरी उम्मीद नहीं देना चाहते थे।