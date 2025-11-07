Sulakshana Pandit: जिस सुपरस्टार ने ठुकराया था सुलक्षणा पंडित का प्यार, उसी की मौत के दिन खुद ने भी दुनिया को कहा अलविदा

फेमस एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित का निधन
Sulakshana Pandit Passed Away: एक के बाद एक दिग्गज कलाकारों के निधन की खबर से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। सुलक्षणा पंडित का 71 साल की उम्र में निधन हो गया है, उन्होंने 6 नवंबर गुरुवार को मुंबई के नानावती अस्पताल में आखिरी सांस ली। एक्ट्रेस की मौत खबर की उनके भाई और म्यूजिक डायरेक्टर ललित पंडित ने दी थी।
ललित पंडित ने मिड-डे के साथ बातचीत में अपनी बहन सुलक्षणा पंडित की मौत का कारण बताते हुए कहा, "सुलक्षणा पंडित आज शाम करीब 8 बजे चल बसीं। उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार 7 नवंबर दोपहर 12 बजे किया जाएगा।" बताया ये भी जा रहा है कि वह लंबे समय से बीमार चल रही थीं।
सुलक्षणा पंडित का जन्म 12 जुलाई 1954 को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक संगीत से जुड़े परिवार में हुआ था। उन्हें संगीत की एक प्रतिभा विरासत में मिली थी। उनके पिता प्रताप नारायण पंडित एक बड़े शास्त्रीय गायक थे, और वह मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की भतीजी थीं। वह बॉलीवुड में 70 के दशक में स्टार थीं। एक्ट्रेस फिल्मों में एक्टिंग के साथ-साथ अपनी बेहतरीन सिंगिंग के लिए भी जानी जाती थीं।
सुलक्षणा पंडित सिंगर और एक्ट्रेस विजयता पंडित की बहन थीं। उन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था। वह 1967 की फिल्म ‘तकदीर’ में लता मंगेशकर के साथ 'सात समंदर पार से' गाने से मशहूर हुईं थीं। एक बार लता मंगेशकर खुद 'संकल्प' फिल्म के सेट पर सुलक्षणा से मिलने आई थीं और उनकी गायकी की तारीफ करते हुए कहा था, "तुम्हारी आवाज में जादू है।"
सुलक्षणा पंडित ने 1975 में फिल्म 'उलझन' से बॉलीवुड में कदम रखा, जिसमें उनके साथ संजीव कुमार अहम भूमिका में थे। अपनी करियर के दौरान, उन्होंने राजेश खन्ना, जितेंद्र, विनोद खन्ना, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया था। उन्होंने फेमस फिल्मों जैसे 'हेरा फेरी', 'अपनापन', और 'खानदान' में काम किया था और लोगों को उनकी एक्टिंग काफी पसंद भी आई थी। वहीं उनका आखिरी प्लेबैक गाना फिल्म 'खामोशी: द म्यूजिकल' में था, जो 1996 में रिलीज हुआ थीा और इसे उनके भाइयों जतिन और ललित ने कंपोज किया था।
एक्ट्रेस को साल 1976 में फिल्म संकल्प के गाने ‘तू ही सागर तू ही किनारा’ के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था। उनकी लव लाइफ की बात करें तो कहा जाता है कि उस समय वह बॉलीवुड सुपरस्टार संजीव कुमार से प्यार करती थीं, लेकिन जब उन्होंने उनका प्रपोजल ठुकरा दिया, तो उन्होंने कभी शादी न करने का फैसला किया था। वहीं, सूत्रों के मुताबिक, संजीव कुमार हेमा मालिनी को अपना दिल दे बैठे थे। उनका वो प्यार भी अधूरा रह गया था, और वे कभी उस दर्द से बाहर नहीं आ पाए। शायद इसी वजह से उन्होंने शादी न करने का फैसला लिया। सुलक्षणा के प्रति सम्मान और स्नेह होने के बावजूद, उन्होंने ‘ना' कह दिया क्योंकि वे किसी को अधूरी उम्मीद नहीं देना चाहते थे।
सुरक्षणा पंडित और संजीव कुमार भले ही साथ नहीं रह पाए हों, लेकिन एक इत्तेफाक भगवान ने जरूर किया कि दोनों की मौत की तारीख और कारण दोनों एक ही है। जी हां! संजीव कुमार का निधन 6 नवंबर 1985 में दिल का दौरा पड़ने से हुआ था वहीं, 6 नवंबर 2025 को ही सुलक्षणा पंडित की मौत हुई और वो भी हार्ट अटैक से।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग