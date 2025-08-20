इस एक्ट्रेस का फेक MMS से करियर हुआ तबाह, एक्टिंग छोड़ बनी साध्वी, अब हैं प्रेमानंद महाराज की शिष्य

Priyanka Pandit MMS leaked: फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के पीछे अक्सर एक गहरी सच्चाई छुपी होती है। शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने के बावजूद कई ऐसे सितारे होते हैं जो अचानक गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। भले ही उन्होंने इंडस्ट्री को कई सुपरहिट फिल्में दी हो, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि एक खबर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। ऐसा ही हुआ था भोजपुरी की फेमस एक्ट्रेस प्रियंका पंडित के साथ। जिनका करियर एक फेक MMS से बर्बाद हुआ और वह गुमनामी में कहीं खो गईं।