सनी देओल का टूटा ‘सब्र का बांध’, घर के बाहर आकर लोगों को बोले- शर्म नहीं आती, तुम्हारे मां-बाप…

सोशल मीडिया पर सनी देओल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि यह वीडियो सनी देओल के घर के बाहर का है। वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही सनी देओल ने अपने घर के बाहर जमा पैप्स को देखा, उनका पारा चढ़ गया। गुस्से में सनी देओल ने पैप्स से कहा, "आप लोगों को शर्म आनी चाहिए... आपके घर में मां-बाप हैं, बच्चे हैं... [गाली] की तरह वीडियो किए जा रहे हो। शर्म नहीं आती?" सनी देओल की इस प्रतिक्रिया से साफ है कि वह अपने पिता की बीमारी के इस नाजुक दौर में लगातार निजता का उल्लंघन होने से काफी परेशान हैं।