Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Dharmendra Health Update: पहली बार मीडिया से हेमा मालिनी ने की बात, बोलीं- सब भगवान के हाथ में है…

Hema Malini On Dharmendra Health: धर्मेंद्र के निधन की अफवाहों पर विराम लगाने के बाद हेमा मालिनी ने एक बार फिर एक्टर की सेहत पर बड़ी अपडेट दी है और कहा है कि मैं कमजोर नहीं पड़ सकती।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 13, 2025

Hema Malini On Dharmendra Health Update

हेमा मालिनी ने दिया धर्मेंद्र की हेल्थ पर अपडेट

Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। देओल परिवार ने फैसला किया था कि एक्टर का पूरा इलाज घर पर ही होगा। ऐसे में खबर है कि घर पर ICU रूम बनाया गया है और डाक्टर्स और नर्स उनकी देखभाल करेंगे। जहां एक तरफ पूरा देश धर्मेंद्र के लिए दुआ मांग रहा है वहीं, उनके परिवार का भी कहना है कि धर्मेंद्र अब रिकवर कर रहे हैं। एक्टर के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उनके परिवार ने राहत की सांस ली है। इस मुश्किल वक्त के बारे में हेमा मालिनी ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बच्चों और खुद को लेकर बड़ी जानकारी फैंस के साथ शेयर की है। उन्होंने कहा है कि मैं कमजोर नहीं पड़ सकती।

हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की हेल्थ पर दी जानकारी (Hema Malini On Dharmendra Health)

हेमा मालिनी ने सुभाष के झा को एक इंटरव्यू दिया है। इस दौरान पति धर्मेंद्र की सेहत पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा, "मेरे लिए ये आसान समय नहीं है। धरम जी की हेल्थ हम सभी के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। उनके बच्चे बॉबी, सनी, ईशा कोई सोया नहीं हैं। मैं कमजोर नहीं पड़ सकती हूं। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं लेकिन मैं खुश हूं कि वो घर वापस आ गए हैं। हमारी चिंता खत्म हुई कि अब वो अस्पताल से बाहर हैं। उन्हें अपने प्यार करने वाले लोगों के आस-पास रहने की जरूरत है। परिवार के साथ रहने की जरूरत है। बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है।"

निधन की झूठी अफवाहों पर भड़की थीं हेमा (Dharmendra Health Update)

गौरतलब है कि जब धर्मेंद्र अस्पताल में भर्ती थे, तब मंगलवार 10 नवंबर को उनके निधन की झूठी अफवाहें तेजी से फैली थीं। इन गैर-जिम्मेदाराना खबरों पर हेमा मालिनी ने कड़ा रुख अपनाया था और सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फटकार लगाई थी।

हेमा मालिनी ने कहा था, "जो हो रहा है वह माफ करने योग्य नहीं है! कैसे जिम्मेदार चैनल किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबरें फैला सकते हैं जो धीरे-धीरे रिकवर हो रहे हैं। यह बेहद असम्मानजनक व्यवहार है। कृपया परिवार और उनकी प्राइवेसी की आवश्यकता का सम्मान करें।" अब पूरा देश और धर्मेंद्र के फैंस उनके घर लौटने से खुश है और उनके जल्द पूरी तरह ठीक होने की कामना कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Dharmendra Health Update: घर में धर्मेंद्र के लिए बनाया गया ICU, नर्स और डॉक्टर रखेंगे उनकी हेल्थ पर नजर
बॉलीवुड
Sunny Deol Team Statement

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Published on:

13 Nov 2025 09:31 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Dharmendra Health Update: पहली बार मीडिया से हेमा मालिनी ने की बात, बोलीं- सब भगवान के हाथ में है…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

दोस्त धर्मेंद्र की सताई अमिताभ बच्चन को चिंता, खुद गाड़ी चलाकर पहुंचे घर, देखें वीडियो

Amitabh Bachchan Reached at Dharmendra House
बॉलीवुड

पहले प्लेन क्रैश हादसा, फिर हुआ प्यार… दोस्त की मदद करते-करते दिल दे बैठी थीं जूही चावला

Juhi Chawla-Jay Mehta Love Story
बॉलीवुड

Govinda Health Updates: अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी, इस बात पर लोगों से की खास अपील

Govinda Health Updates
बॉलीवुड

फूट-फूटकर रोईं सुजैन खान, मां Zarine Khan की प्रार्थना सभा में हुआ बुरा हाल

Sussanne Khan Cry Video
बॉलीवुड

Delhi Blast: दिल्ली धमाके में फेमस एक्ट्रेस के करीबी की मौत, पोस्ट में बयां किया दर्द, बोलीं- हमने 7 दिन पहले…

Payal Ghosh close friend Passed away in Delhi blast
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.