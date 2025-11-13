Dharmendra Health Update: पहली बार मीडिया से हेमा मालिनी ने की बात, बोलीं- सब भगवान के हाथ में है…

हेमा मालिनी ने दिया धर्मेंद्र की हेल्थ पर अपडेट
Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। देओल परिवार ने फैसला किया था कि एक्टर का पूरा इलाज घर पर ही होगा। ऐसे में खबर है कि घर पर ICU रूम बनाया गया है और डाक्टर्स और नर्स उनकी देखभाल करेंगे। जहां एक तरफ पूरा देश धर्मेंद्र के लिए दुआ मांग रहा है वहीं, उनके परिवार का भी कहना है कि धर्मेंद्र अब रिकवर कर रहे हैं। एक्टर के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उनके परिवार ने राहत की सांस ली है। इस मुश्किल वक्त के बारे में हेमा मालिनी ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बच्चों और खुद को लेकर बड़ी जानकारी फैंस के साथ शेयर की है। उन्होंने कहा है कि मैं कमजोर नहीं पड़ सकती।
हेमा मालिनी ने सुभाष के झा को एक इंटरव्यू दिया है। इस दौरान पति धर्मेंद्र की सेहत पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा, "मेरे लिए ये आसान समय नहीं है। धरम जी की हेल्थ हम सभी के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। उनके बच्चे बॉबी, सनी, ईशा कोई सोया नहीं हैं। मैं कमजोर नहीं पड़ सकती हूं। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं लेकिन मैं खुश हूं कि वो घर वापस आ गए हैं। हमारी चिंता खत्म हुई कि अब वो अस्पताल से बाहर हैं। उन्हें अपने प्यार करने वाले लोगों के आस-पास रहने की जरूरत है। परिवार के साथ रहने की जरूरत है। बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है।"
गौरतलब है कि जब धर्मेंद्र अस्पताल में भर्ती थे, तब मंगलवार 10 नवंबर को उनके निधन की झूठी अफवाहें तेजी से फैली थीं। इन गैर-जिम्मेदाराना खबरों पर हेमा मालिनी ने कड़ा रुख अपनाया था और सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फटकार लगाई थी।
हेमा मालिनी ने कहा था, "जो हो रहा है वह माफ करने योग्य नहीं है! कैसे जिम्मेदार चैनल किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबरें फैला सकते हैं जो धीरे-धीरे रिकवर हो रहे हैं। यह बेहद असम्मानजनक व्यवहार है। कृपया परिवार और उनकी प्राइवेसी की आवश्यकता का सम्मान करें।" अब पूरा देश और धर्मेंद्र के फैंस उनके घर लौटने से खुश है और उनके जल्द पूरी तरह ठीक होने की कामना कर रहे हैं।
