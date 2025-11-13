Dharmendra Health Update: पहली बार मीडिया से हेमा मालिनी ने की बात, बोलीं- सब भगवान के हाथ में है…

Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। देओल परिवार ने फैसला किया था कि एक्टर का पूरा इलाज घर पर ही होगा। ऐसे में खबर है कि घर पर ICU रूम बनाया गया है और डाक्टर्स और नर्स उनकी देखभाल करेंगे। जहां एक तरफ पूरा देश धर्मेंद्र के लिए दुआ मांग रहा है वहीं, उनके परिवार का भी कहना है कि धर्मेंद्र अब रिकवर कर रहे हैं। एक्टर के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उनके परिवार ने राहत की सांस ली है। इस मुश्किल वक्त के बारे में हेमा मालिनी ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बच्चों और खुद को लेकर बड़ी जानकारी फैंस के साथ शेयर की है। उन्होंने कहा है कि मैं कमजोर नहीं पड़ सकती।