‘Batwara 1947’ में प्रीति जिंटा की तुलना ‘गदर’ की सकीना से हुई, तो अमीषा पटेल बोलीं- ‘वो भी बहुत खूबसूरत हैं’

Ameesha Patel on Preity Zinta Batwara 1947: कुछ दिनों पहले सनी देओल, प्रीति जिंटा और करण देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बंटवारा 1947' का ट्रेलर रिलीज हुआ है। रिलीज के बाद से ही फिल्म को लेकर दर्शकों का उत्साह बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर चर्चा तेज है और फैंस इसके किरदारों की तुलना 'गदर' के यादगार किरदारों से भी कर रहे हैं। फिल्म की तुलना भी 'गदर' से की जा रही है। इसी बीच X (पहले ट्विटर) पर #AskAmy सेशन के दौरान, एक फैन ने कहा कि प्रीति जिंटा का किरदार उन्हें अमीषा पटेल द्वारा निभाए गए सकीना के रोल की याद दिलाता है। इस तुलना पर अमीषा ने प्रीति के लिए दिल को छू लेने वाला मैसेज लिखा, जो अब वायरल हो रहा है।