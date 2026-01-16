सिर्फ HIV और STI नहीं, तुम किसके साथ सोते हो… तलविंदर के एक्स की क्रिप्टिक पोस्ट से मचा बवाल

इतना ही नहीं, जब हर तरफ दिशा और तलविंदर के अफेयर की चर्चा हो रही थी, तभी तलविंदर की एक्स-गर्लफ्रेंड सोनी कौर (Sonie Kaur) ने एक रहस्यमयी और डरावना पोस्ट साझा कर दिया। सोनी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'सिर्फ HIV और STI’s ही नहीं, लोग श्राप और बदकिस्मती भी ढोते हैं, सावधान रहें कि आप किसके साथ सोते हैं।' तलविंदर और दिशा ने अभी तक रिश्ते की अफवाह पर कुछ भी नहीं कहा है। सोनी कौर का ये पोस्ट इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है। हालांकि, विवाद बढ़ता देख उन्होंने अपना अकाउंट प्राइवेट कर लिया है, लेकिन नेटिजन्स का मानना है कि ये सीधा हमला तलविंदर पर ही है।