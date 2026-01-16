सिर्फ HIV और STI नहीं, तुम किसके साथ सोते हो… तलविंदर के एक्स की क्रिप्टिक पोस्ट से मचा बवाल

Talwiinder Ex Girlfriend (सोर्स: X @BollyGup)
Talwiinder Ex Girlfriend Cryptic Post: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस दिशा पाटनी (Disha Patani) इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल, टाइगर श्रॉफ के साथ ब्रेकअप के बाद दिशा का नाम अब फेमस पंजाबी सिंगर तलविंदर (Talwiinder) के साथ जोड़ा जा रहा है। बता दें, उदयपुर में नूपुर सेनन की शादी से लेकर मुंबई रिसेप्शन तक, दोनों को कई बार साथ देखा गया लेकिन, इसी बीच तलविंदर की एक्स-गर्लफ्रेंड सोनी कौर के एक हैरान कर देने वाले पोस्ट ने इस नई जोड़ी की खुशियों में खलल डाली है।
कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन की शादी उदयपुर में बड़े ही शानदार तरीके से हुई। इस दौरान दिशा पाटनी और तलविंदर का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दिशा ने तलविंदर का हाथ थाम रखा था। इसके बाद मुंबई में हुए रिसेप्शन में भी दोनों को एक साथ देखा गया। हालांकि, वहां तलविंदर पैपराजी पर भड़कते दिखें और उन्होंने कैमरे की तरफ मिडल फिंगर भी किया, जिसकी काफी टिप्पणी हो रही है।
इतना ही नहीं, जब हर तरफ दिशा और तलविंदर के अफेयर की चर्चा हो रही थी, तभी तलविंदर की एक्स-गर्लफ्रेंड सोनी कौर (Sonie Kaur) ने एक रहस्यमयी और डरावना पोस्ट साझा कर दिया। सोनी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'सिर्फ HIV और STI’s ही नहीं, लोग श्राप और बदकिस्मती भी ढोते हैं, सावधान रहें कि आप किसके साथ सोते हैं।' तलविंदर और दिशा ने अभी तक रिश्ते की अफवाह पर कुछ भी नहीं कहा है। सोनी कौर का ये पोस्ट इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है। हालांकि, विवाद बढ़ता देख उन्होंने अपना अकाउंट प्राइवेट कर लिया है, लेकिन नेटिजन्स का मानना है कि ये सीधा हमला तलविंदर पर ही है।
बता दें, इस नए विवाद के साथ ही दिशा पाटनी का एक पुराना वीडियो भी फिर से चर्चा में है और कुछ समय पहले दिशा को गोवा में एक 'मिस्ट्री मैन' और अरशद वारसी के साथ देखा गया था। तब लोगों को उस शख्स की पहचान नहीं पता थी, लेकिन अब फैंस का कहना है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि तलविंदर ही थे यानी दिशा और तालविंदर काफी समय से एक-दूसरे के करीब हैं।
एक्ट्रेस दिशा पाटनी और तलविंदर की तरफ से इन अफवाहों और सोनी कौर के विवादित पोस्ट पर कोई बयान सामने नहीं आया है। दिशा और टाइगर के फैंस इस नए रिश्ते को लेकर काफी हैरान हैं।
