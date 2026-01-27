Border 3 Confirmed: ‘बॉर्डर 2’ की दहाड़ के बाद ‘बॉर्डर 3’ का हुआ ऐलान, भूषण कुमार बोले- हम निश्चित रूप से इसे…

हाल ही में भूषण कुमार ने एक इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 'बॉर्डर 2' को मिल रहे जबरदस्त प्यार ने उन्हें इस कहानी को और आगे ले जाने का हौसला दिया है। उन्होंने कहा, "जब आप लगभग 30 साल बाद किसी क्लासिक फिल्म का सीक्वल लाते हैं और जनता उसे हाथों-हाथ लेती है, तो जाहिर है कि हम उस विरासत को आगे बढ़ाएंगे।" अच्छी बात यह है कि 'बॉर्डर 2' का निर्देशन करने वाले अनुराग सिंह ही 'बॉर्डर 3' का निर्देशन भी करेंगे। भूषण कुमार ने यह भी संकेत दिया कि अनुराग के साथ वह एक और बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो पूरी तरह नया होगा।