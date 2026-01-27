Border 3 Confirmed: ‘बॉर्डर 2’ की दहाड़ के बाद ‘बॉर्डर 3’ का हुआ ऐलान, भूषण कुमार बोले- हम निश्चित रूप से इसे…

भूषण कुमार ने किया बॉर्डर 3 का ऐलान
Bhushan Kumar officially confirmed Border 3: सनी देओल के फैंस के लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है! अभी 'बॉर्डर 2' का खुमार उतरा भी नहीं है कि मेकर्स ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। फिल्म के तीसरे पार्ट को लेकर मेकर्स ने जो कहा उसे सुनकर कोई खुशी से झूम उठा। टी-सीरीज के मालिक और मशहूर प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने आधिकारिक तौर पर कन्फर्म कर दिया है कि 'बॉर्डर 3' जरूर लेकर आएंगे और इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं।
हाल ही में भूषण कुमार ने एक इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 'बॉर्डर 2' को मिल रहे जबरदस्त प्यार ने उन्हें इस कहानी को और आगे ले जाने का हौसला दिया है। उन्होंने कहा, "जब आप लगभग 30 साल बाद किसी क्लासिक फिल्म का सीक्वल लाते हैं और जनता उसे हाथों-हाथ लेती है, तो जाहिर है कि हम उस विरासत को आगे बढ़ाएंगे।" अच्छी बात यह है कि 'बॉर्डर 2' का निर्देशन करने वाले अनुराग सिंह ही 'बॉर्डर 3' का निर्देशन भी करेंगे। भूषण कुमार ने यह भी संकेत दिया कि अनुराग के साथ वह एक और बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो पूरी तरह नया होगा।
बता दें कि यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश कर रही है। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर महज चार दिनों में 180 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। सबसे खास बात यह रही कि गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के मौके पर फिल्म ने 59 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक कलेक्शन किया, जिसने बड़े-बड़े सुपरस्टार्स के रिकॉर्ड्स को हिलाकर रख दिया है।
सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी सनी देओल की दहाड़ सुनाई दे रही है। फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 239.4 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। 1997 की मूल 'बॉर्डर' की यादों को ताज़ा करते हुए, इस फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की नई फौज ने दर्शकों का दिल जीत लिया है।
क्रिटिक्स और दर्शकों से मिल रहे पॉजिटिव रिस्पांस के बाद अब मेकर्स का पूरा ध्यान 'बॉर्डर 3' को बड़े स्केल पर बनाने का है। हालांकि फिल्म कब फ्लोर पर आएगा और इसकी कहानी क्या होगी? इसे लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन ये साफ हो चुका है कि बॉर्डर 3 बॉक्स ऑफिस पर आएगी।
