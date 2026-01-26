‘बॉर्डर 2’ के तूफान के आगे नहीं झुकी ‘धुरंधर’, बनाया ये शानदार रिकॉर्ड

'धुरंधर' सिर्फ रेटिंग के मामले में ही नहीं, बल्कि कमाई के मामले में भी 'बाहुबली' और 'दंगल' जैसी फिल्मों को टक्कर दे रही है। फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन अब तक 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है, जिससे यह अब तक की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। भले ही सिनेमाघरों में इस वक्त 'बॉर्डर 2' का शोर ज्यादा है और लोग सनी देओल के जज्बे को सलाम कर रहे हैं, लेकिन 'धुरंधर' ने साबित कर दिया है कि अच्छी कहानी और दमदार निर्देशन वाली फिल्में न केवल पैसा कमाती हैं, बल्कि दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए अमर भी हो जाती हैं।