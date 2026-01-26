‘बॉर्डर 2’ के तूफान के आगे नहीं झुकी ‘धुरंधर’, बनाया ये शानदार रिकॉर्ड

धुरंधर ने बनाया नया रिकॉर्ड
Dhurandhar New Record: बॉक्स ऑफिस पर इस समय बॉर्डर 2 की सुनामी के आगे सभी बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। जहां फिल्म पहले दिन से ही धुरंधर को पटखनी दे रही है, वहीं हर दिन सनी की फिल्म इतिहास भी रच रही है। बॉर्डर 2 ने महज तीन दिनों में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। लगातार फिल्म धुरंधर को धूल चटा रही है, लेकिन अब धुरंधर ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे फिल्म के खाते में बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है।
फिल्म 'धुरंधर' ने दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित फिल्म वेबसाइट IMDb की 'ऑल-टाइम टॉप 250' फिल्मों की लिस्ट में अपनी जगह पक्की कर ली है। यह उपलब्धि इसलिए बड़ी है क्योंकि इस लिस्ट में केवल वही फिल्में जगह बना पाती हैं, जिन्हें दुनियाभर के दर्शकों ने बेहतरीन माना हो। 1 लाख से ज्यादा लोगों के वोट के आधार पर 'धुरंधर' को 8.5 की शानदार रेटिंग मिली है। फिलहाल यह फिल्म इस ग्लोबल लिस्ट में 250वें पायदान पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि इस सूची में 'द शॉशैंक रिडेम्पशन' और 'द गॉडफादर' जैसी शानदार फिल्में टॉप पर रहती हैं।
आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह स्पाई-थ्रिलर फिल्म रणवीर सिंह के करियर की अब तक की सबसे हाई-रेटेड फिल्म बन गई है। भारतीय फिल्मों की बात करें तो इसने 'गैंग्स ऑफ वासेपुर', 'दंगल', '3 इडियट्स' और '12वीं फेल' जैसी बेहतरीन फिल्मों की कतार में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। फिल्म में रणवीर के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गजों की फौज ने अपनी एक्टिंग से जान फूंकी है।
'धुरंधर' सिर्फ रेटिंग के मामले में ही नहीं, बल्कि कमाई के मामले में भी 'बाहुबली' और 'दंगल' जैसी फिल्मों को टक्कर दे रही है। फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन अब तक 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है, जिससे यह अब तक की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। भले ही सिनेमाघरों में इस वक्त 'बॉर्डर 2' का शोर ज्यादा है और लोग सनी देओल के जज्बे को सलाम कर रहे हैं, लेकिन 'धुरंधर' ने साबित कर दिया है कि अच्छी कहानी और दमदार निर्देशन वाली फिल्में न केवल पैसा कमाती हैं, बल्कि दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए अमर भी हो जाती हैं।
