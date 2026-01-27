Border 2 Box Office: रोके नहीं रुक रही ‘बॉर्डर 2’ की आंधी, चौथे दिन तोड़ा सलमान की ब्लॉकबस्टर फिल्म का ये रिकॉर्ड

Border 2 Break Salman Khan Movie Record: सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक 'सुनामी' बन चुकी है। फिल्म ने अपने पहले तीन दिनों में जिस तरह से नोटों की बारिश की है, उसने ट्रेड एनालिस्ट को भी हैरान कर दिया है। 23 जनवरी को रिलीज हुई इस फिल्म ने महज तीन दिनों के अंदर ही 129 करोड़ रुपये का भारी-भरकम कलेक्शन कर लिया है। लेकिन असली धमाका तो आज यानी 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के मौके पर देखने को मिला फिल्म ने ये अनोखा रिकॉर्ड बना डाला है, लेकिन अभी भी इस फिल्म से पीछे रह गई है।