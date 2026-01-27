Border 2 Box Office: रोके नहीं रुक रही ‘बॉर्डर 2’ की आंधी, चौथे दिन तोड़ा सलमान की ब्लॉकबस्टर फिल्म का ये रिकॉर्ड

बॉर्डर 2 ने तोड़ा सलमान खान की टाइगर 3 का रिकॉर्ड
Border 2 Break Salman Khan Movie Record: सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक 'सुनामी' बन चुकी है। फिल्म ने अपने पहले तीन दिनों में जिस तरह से नोटों की बारिश की है, उसने ट्रेड एनालिस्ट को भी हैरान कर दिया है। 23 जनवरी को रिलीज हुई इस फिल्म ने महज तीन दिनों के अंदर ही 129 करोड़ रुपये का भारी-भरकम कलेक्शन कर लिया है। लेकिन असली धमाका तो आज यानी 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के मौके पर देखने को मिला फिल्म ने ये अनोखा रिकॉर्ड बना डाला है, लेकिन अभी भी इस फिल्म से पीछे रह गई है।
टी-सीरीज द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक,'बॉर्डर 2' की कमाई का ग्राफ हर दिन के साथ ऊपर चढ़ा है। फिल्म ने पहले दिन 32.10 करोड़ की शानदार ओपनिंग ली थी। दूसरे दिन शनिवार को यह आंकड़ा 40.59 करोड़ पहुंचा और रविवार (तीसरे दिन) को फिल्म ने 57.20 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक कलेक्शन किया। इस तरह तीन दिनों का कुल योग 129.89 करोड़ रुपये हो गया था। वहीं चौथे दिन गणतंत्र दिवस पर 59 करोड़ का कलेक्शन किया है। अब बॉर्डर 2 का कुल कलेक्शन 180 करोड़ हो चुका है।
ट्रेड एक्सपर्ट्स की नजर अब एक बड़े रिकॉर्ड पर है। साल 2023 में रिलीज हुई सलमान खान की 'टाइगर 3' ने अपने चौथे दिन 59.25 करोड़ रुपये कमाए थे। 'बॉर्डर 2' ने कल यानी रविवार को ही 57.20 करोड़ का आंकड़ा छू लिया था। ऐसे में सनी देओल ने सलमान खान को पछाड़ दिया है, लेकिन शाहरुख खान की फिल्म पठान का रिकॉर्ड अभी नहीं तोड़ पाई है।
बॉर्डर 2 की सफलता के पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला तो सनी देओल की जबरदस्त 'मास अपील', दूसरा 1971 के युद्ध की वो इमोशनल कहानी जिसने हर भारतीय को जोड़ दिया है। साथ ही, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की नई फौज ने युवाओं को आकर्षित किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर कोई दूसरी बड़ी फिल्म टक्कर में नहीं है, जिसका पूरा फायदा 'बॉर्डर 2' को मिल रहा है। वहीं 30 जनवरी को बॉबी देओल को रानी मुखर्जी टक्कर देने आ रही है, देखने ये होगा कि क्या बॉर्डर 2 मर्दानी 3 को मात देती है या नहीं।
