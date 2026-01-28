28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo

बॉलीवुड

Arijit Singh बनेंगे डायरेक्टर, पहली हिंदी फिल्म में बेटा हीरो और इस एक्टर की बेटी को किया कास्ट

Arijit Singh retirement Reason: अरिजीत सिंह ने अपनी जिंदगी का बड़ा फैसला लेते हुए प्लेबैक सिंगिंग से दूरी बना ली है। अब खबर है कि वह जल्द अपनी पहली हिंदी फिल्म लेकर आ रहे हैं। जिसमें उनका बेटा हीरो बनेगा और हीरोइन के लिए उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी शोरा सिद्दीकी को कास्ट किया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 28, 2026

Arijit Singh Announce Retirement Playback Singing to become director his son will be hero first Hindi film

अरिजीत सिंह बनाएंगे फिल्में

Arijit Singh Filmmaking After Retiring from Playback Singing: उस समय पूरा सोशल मीडिया सन्न रह गया, जब अपनी मखमली आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग (फिल्मों के लिए गाना) से संन्यास का ऐलान किया है, फैंस के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं था, लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने इसके पीछे का बड़ा कारण भी बताया। इसी बीच अब अरिजीत के चाहने वालों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि अरिजीत सिंह अपनी पहली हिंदी फिल्म लेकर आने वाले हैं। जी हां, अरिजीत अब फिल्ममेकिंग की दुनिया में पूरी तरह उतर चुके हैं।

अरिजीत सिंह ने लिया प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट (Arijit Singh announce retirement)

अरिजीत सिंह ने अपने सोशल मीडिया (X) पर एक भावुक पोस्ट के जरिए बताया था कि वह अब नई चीजों को तलाशना चाहते हैं। उन्होंने लिखा था कि उनकी दिलचस्पी किसी एक चीज में बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, इसलिए वह अपनी धुनें और रास्ते बदलते रहते हैं। सिंगिंग से रिटायरमेंट का फैसला उन्होंने काफी सोच-समझकर और हिम्मत जुटाकर लिया है। अब उनका पूरा फोकस फिल्म डायरेक्शन और प्रोडक्शन पर है।

अरिजीत सिंह सिंगिंग छोड़ बने फिल्ममेकर (Arijit Singh Filmmaking After Retiring from Playback Singing)

अरिजीत सिंह की पहली हिंदी फिल्म को लेकर बेहद दिलचस्प जानकारी सामने आई है। पिंकविला के मुताबिक, अरिजीत एक 'जंगल एडवेंचर' फिल्म बना रहे हैं। खास बात यह है कि इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं के लिए उन्होंने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी शोरा सिद्दीकी और अपने खुद के बेटे को चुना है।

शांतिनिकेतन में चल रही है शूटिंग (Arijit Singh Filmmaking)

फिल्म की शूटिंग फिलहाल पश्चिम बंगाल के शांतिनिकेतन में गुपचुप तरीके से चल रही है। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी खुद भी एक खास कैमियो में नजर आएंगे। वहीं, एक्टर दिब्येंदु भट्टाचार्य भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होने वाले हैं। अरिजीत की पत्नी कोयल सिंह ने इस फिल्म का स्क्रीनप्ले लिखने में मदद की है और वह इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी खुश भी हैं। फिल्म को बड़े लेवल पर रिलीज करने से पहले कई अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में भेजने की तैयारी है।

पहले भी बना चुके हैं फिल्म

बहुत कम लोग जानते हैं कि बतौर फिल्ममेकर यह अरिजीत का पहला अनुभव नहीं है। साल 2018 में उन्होंने 'Sa' नाम की एक बंगाली फिल्म बनाई थी, जो एक बच्चे के संगीत के सफर पर आधारित थी। उनके बेटे जूल ने उस फिल्म में भी काम किया था।

अरिजीत हमेशा से ही अपनी निजी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर रखते आए हैं। वे अपने बच्चों के बारे में भी सार्वजनिक रूप से कम ही बात करते हैं। ऐसे में यह सस्पेंस अभी बरकरार है कि उनका कौन सा बेटा एक्टिंग की दुनिया में कदम रख रहा है। भले ही अब हम फिल्मों में अरिजीत के नए गाने कम सुन पाएं, लेकिन एक डायरेक्टर के तौर पर उनकी नई पारी यकीनन शानदार होने वाली है।

Arijit Singh: एक झटके में टूट गया करोड़ों फैंस का दिल, अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से लिया रिटायरमेंट
28 Jan 2026 10:13 am

Published on:

28 Jan 2026 09:58 am

