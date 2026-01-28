Arijit Singh बनेंगे डायरेक्टर, पहली हिंदी फिल्म में बेटा हीरो और इस एक्टर की बेटी को किया कास्ट

Arijit Singh Filmmaking After Retiring from Playback Singing: उस समय पूरा सोशल मीडिया सन्न रह गया, जब अपनी मखमली आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग (फिल्मों के लिए गाना) से संन्यास का ऐलान किया है, फैंस के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं था, लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने इसके पीछे का बड़ा कारण भी बताया। इसी बीच अब अरिजीत के चाहने वालों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि अरिजीत सिंह अपनी पहली हिंदी फिल्म लेकर आने वाले हैं। जी हां, अरिजीत अब फिल्ममेकिंग की दुनिया में पूरी तरह उतर चुके हैं।