एक गाने के करोड़ों चार्ज करते हैं अरिजीत सिंह, कई लग्जरी गाड़ियों के मालिक, जानें सिंगर की कुल नेटवर्थ

Arijit Singh Networth (सोर्स इंस्टाग्राम- arijitsingh)
Arijit Singh Net worth: बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर किसी एक आवाज ने बीते एक दशक में सबसे ज्यादा दिलों पर राज किया है, तो वो अरिजीत सिंह की है। हाल ही में प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने के फैसले के बाद अरिजीत एक बार फिर सुर्खियों में हैं। जहां एक ओर फैंस उनके फैसले से भावुक हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी निजी जिंदगी और संपत्ति को लेकर भी जबरदस्त चर्चा हो रही है। लोग जानना चाहते हैं कि जिस सिंगर ने अपनी आवाज से करोड़ों लोगों को दीवाना बनाया, वो खुद कितनी दौलत का मालिक है।
अरिजीत सिंह का नाम आज उन चुनिंदा कलाकारों में गिना जाता है, जिन्होंने मेहनत और टैलेंट के दम पर बुलंद मुकाम हासिल किया। अलग-अलग भाषाओं में गाने की उनकी क्षमता ने उन्हें हर वर्ग का चहेता बना दिया। रोमांटिक गानों से लेकर दर्द भरे नगमों और देशभक्ति गीतों तक, अरिजीत की आवाज हर मूड में फिट बैठती है। यही वजह है कि वो सिर्फ एक सिंगर नहीं, बल्कि एक इमोशन बन चुके हैं। बता दें अरिजीत ने अपने करियर में अब तक 700 से ज्यादा गाना गाए।
संगीत के सफर में अरिजीत की हर गाने के साथ लोकप्रियता बढ़ती चली गई। फिल्मों के सुपरहिट ट्रैक्स हों या चार्टबस्टर एल्बम, हर जगह उनकी मौजूदगी ने म्यूजिक को एक अलग ऊंचाई दी। इसी कामयाबी का असर उनकी कमाई पर भी साफ दिखाई देता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अरिजीत सिंह की कुल संपत्ति 414 करोड़ की रुपये में आंकी जाती है। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा फिल्मों के गानों, लाइव कॉन्सर्ट्स और ब्रांड से जुड़े कामों से आता है। खास बात ये है कि अरिजीत लाइव परफॉर्मेंस से सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सिंगर्स में शामिल हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार सिंगर की सालाना इनकम 70 करोड़ है। अरिजीत 2 घंटे के कॉन्सर्ट के लिए 14 करोड़ रुपये लेते हैं।
फिल्मी गानों की बात करें तो अरिजीत की आवाज की कीमत भी कम नहीं है। एक गाने के लिए उनकी फीस 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक बताई जाती है। इसके अलावा मुंबई जैसे महंगे शहर में उनके पास रियल एस्टेट में बड़ा निवेश है। शहर के पॉश इलाके में कई लग्जरी अपार्टमेंट्स उनके नाम बताए जाते हैं।
कारों के शौकीन अरिजीत सिंह के गैराज में भी महंगी गाड़ियों की कमी नहीं है। हाई-एंड एसयूवी से लेकर प्रीमियम लग्जरी कारें उनके कलेक्शन का हिस्सा हैं। इनमें 1.8 करोड़ रुपये से 4 करोड़ रुपये की रेंज रोवर वोग, हमर एच3 और 57 लाख रुपये से 1.5 करोड़ रुपये की मर्सिडीज-बेंज शामिल हैं। इसके बावजूद, अरिजीत का लाइफस्टाइल बेहद सादा है। वो न तो दिखावे में यकीन रखते हैं और न ही अपनी दौलत का शोर मचाते हैं।
प्लेबैक सिंगिंग से दूरी बनाने के बाद भले ही अरिजीत फिल्मों में कम सुनाई दें, लेकिन उनकी आवाज, उनके गाने और उनकी कमाई की कहानी हमेशा लोगों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। एक छोटे शहर से निकलकर संगीत की दुनिया का बेताज बादशाह बनना आसान नहीं था, लेकिन अरिजीत सिंह ने यह कर दिखाया।
