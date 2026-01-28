एक गाने के करोड़ों चार्ज करते हैं अरिजीत सिंह, कई लग्जरी गाड़ियों के मालिक, जानें सिंगर की कुल नेटवर्थ

Arijit Singh Net worth: बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर किसी एक आवाज ने बीते एक दशक में सबसे ज्यादा दिलों पर राज किया है, तो वो अरिजीत सिंह की है। हाल ही में प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने के फैसले के बाद अरिजीत एक बार फिर सुर्खियों में हैं। जहां एक ओर फैंस उनके फैसले से भावुक हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी निजी जिंदगी और संपत्ति को लेकर भी जबरदस्त चर्चा हो रही है। लोग जानना चाहते हैं कि जिस सिंगर ने अपनी आवाज से करोड़ों लोगों को दीवाना बनाया, वो खुद कितनी दौलत का मालिक है।