Marce Pedrozo Death: सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट के निधन पर जान्हवी, नोरा फतेही समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स ने लिखा इमोशनल नोट

Marce Pedrozo Death: बॉलीवुड की दुनिया से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। सबको अपनी उंगलियों के जादू से खूबसूरत लुक देने वाले मशहूर सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट मार्से पेद्रोजो का निधन हो गया है। मार्से फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम थे, जिनसे बाल सेट करवाना हर एक्ट्रेस की पहली पसंद होती थी। उनके अचानक चले जाने से जान्हवी कपूर, नोरा फतेही, वरुण धवन और जैकलीन फर्नांडीस जैसे बड़े सितारों ने अपने अपने सोशल मीडिया पर मार्से के लिए इमोशनल पोस्ट्स लिखे हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि हमेशा हंसने-मुस्कुराने वाला मार्से अब इस दुनिया में नहीं है। मौत की वजह अभी तक सामने नहीं आई है।