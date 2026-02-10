10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

क्या O Romeo में फ्री में काम कर गए विक्रांत मैसी और तमन्ना, डायरेक्टर ने बताई असली वजह

O Romeo Controversy: फिल्म 'ओ रोमियो' में विक्रांत मैसी और तमन्ना भाटिया ने फ्री में काम किया, ये सुनकर कई लोगों को हैरानी हुई। अब निर्देशक ने इस बात की असली वजह सामने रखी है, तो आइए जानें क्या है सच्चाई…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 10, 2026

फिल्म 'ओ रोमियो' में विक्रांत मैसी और तमन्ना भाटिया

फिल्म 'ओ रोमियो' में विक्रांत मैसी और तमन्ना भाटिया (सोर्स: X @thehauterrfly के अकाउंट द्वारा)

O Romeo Controversy:फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार से लेकर सपोर्टिंग एक्टर्स तक अपनी-अपनी फीस पर लाखों-करोड़ों की मांग करते हैं, लेकिन एक्टर शाहिद कपूर की मोस्टअवेडेट फिल्म 'ओ रोमियो' के लिए विक्रांत मैसी ने एक अनोखी मिसाल कायम की है। बता दें, इस फिल्म के निर्देशक विशाल भारद्वाज ने हाल ही में बताया कि फिल्म के 2 अहम किरदार निभाने वाले विक्रांत मैसी और तमन्ना भाटिया ने पूरी फिल्म बिना किसी फीस के की है। ये खुलासा फिल्म के रिलीज से पहले सभी को चौंका देने वाला साबित हुआ है।

इंडस्ट्री में नए-नए उभरते टैलेंट

डायरेक्टर विशाल भारद्वाज की बात मानें तो विक्रांत मैसी ने सालों पहले इस फिल्म के लिए हां कर दी थी, जब वो इंडस्ट्री में नए-नए उभरते टैलेंट थे। हालांकि बाद में उनका करियर बड़ा स्टारर बन गया, लेकिन जब दोबारा उनसे फिल्म के लिए कनेक्ट किया गया, तब उन्होंने बिना किसी फीस के अपनी रोल निभाने का फैसला किया। विशाल ने बताया कि विक्रांत की फिल्म 'मकबूल' ने उन्हें फिल्मों की दुनिया में आने की प्रेरणा दी थी इसलिए उन्होंने अपनी कृतज्ञता के तौर पर 'ओ रोमियो' को फ्रि में शूट किया। दरअसल, विक्रांत ने लगभग 8 से 9 दिन शूटिंग की और अपनी दमदार परफॉर्मेंस से कहानी में जान डाली।

इतना ही नहीं, विशाल ने तमन्ना भाटिया की भी तारीफ की। उन्होंने बताया कि तमन्ना ने कम बजट होने के बावजूद बिना फीस के काम करने के लिए तुरंत हामी भर दी। साथ ही, उन्होंने करीब 12 दिन तक शूटिंग की, जो कि उनकी पहले तय किए गए समय से कहीं ज्यादा था। हालांकि तमन्ना का रोल छोटा है, लेकिन ये फिल्म की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट लाने में अहम साबित होता है। बता दें, शाहिद कपूर की इस फिल्म का बजट करीब 75 से 80 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। फिल्म 13 फरवरी को थिएटरों में रिलीज होने वाली है। बॉक्स ऑफिस पर सफल होने के लिए फिल्म को 100 करोड़ से अधिक की कमाई करनी होगी।

अपनी-अपनी भूमिकाओं के लिए अच्छी फीस ली

बता दें, 'ओ रोमियो' में शाहिद कपूर के साथ तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, नाना पाटेकर, फरीदा जलाल, दिशा पटानी, तमन्ना भाटिया और विक्रांत मैसी जैसे कलाकार नजर आएंगे, जिन्होंने अपनी-अपनी भूमिकाओं के लिए अच्छी फीस ली है। तो वहीं, विक्रांत मैसी और तमन्ना भाटिया ने इस फिल्म को दिल से सपोर्ट किया है। हालांकि, अब देखना ये होगा कि इस फिल्म का जादू बॉक्स ऑफिस पर कितना चलता है और क्या 'ओ रोमियो' अपनी सफलता के साथ नए रिकॉर्ड बनाती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

10 Feb 2026 10:40 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / क्या O Romeo में फ्री में काम कर गए विक्रांत मैसी और तमन्ना, डायरेक्टर ने बताई असली वजह

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

आमिर खान ने किया खुलासा, बोले- रिटायरमेंट पर अडिग हैं अरिजीत सिंह, नहीं बदलेंगे फैसला

हाल ही में आमिर खान ने अरिजीत सिंह से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने मुलाकात का सच बताया है। उन्होंने कहा कि मैंने अरिजीत से रिटायरमेंट वापस लेने पर बात की, लेकिन वह नहीं मानने वाले।
बॉलीवुड

इस सुपरहिट गाने के पीछे छुपा है डायरेक्टर का खौफनाक डर, बोले- मुझे बहुत ट्रॉमा देती थी…

इस सुपरहिट गाने के पीछे छुपा है डायरेक्टर का खौफनाक डर, बोले- मुझे बहुत ट्रॉमा देती थी...
बॉलीवुड

मंत्री को विशाल ददलानी ने किया ब्लॉक, पोस्ट में बताई ये बड़ी वजह, फैंस भी सुनकर हुए हैरान

विशाल ददलानी का एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने एक मिनिस्टर का ब्लॉक कर दिया है। ऐसा उन्होंने एक सिफारिश के चलते किया है। आइये जानते हैं पूरा मामला...
बॉलीवुड

पैसों के लिए हुआ दिव्या भारती का इस्तेमाल, मौत के 32 साल बाद करीबी दोस्त ने किया खुलासा

करीबी दोस्त की अचानक निधन की खबर आना किसी के लिए एक बड़े घात से कम नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ था मास्टर राजू के साथ जब दिव्या भारती की मौत के बारे में उन्हें पता चला था। अब लगभग 32 साल बाद खुद खुलासा किया है उस दिन के बारे में...
बॉलीवुड

‘बॉर्डर 2’ के बाद सनी देओल फिर आ रहे हैं तहलका मचाने, ‘लाहौर 1947’ की रिलीज डेट आउट

Lahore 1947 Release Date
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.