क्या O Romeo में फ्री में काम कर गए विक्रांत मैसी और तमन्ना, डायरेक्टर ने बताई असली वजह

इतना ही नहीं, विशाल ने तमन्ना भाटिया की भी तारीफ की। उन्होंने बताया कि तमन्ना ने कम बजट होने के बावजूद बिना फीस के काम करने के लिए तुरंत हामी भर दी। साथ ही, उन्होंने करीब 12 दिन तक शूटिंग की, जो कि उनकी पहले तय किए गए समय से कहीं ज्यादा था। हालांकि तमन्ना का रोल छोटा है, लेकिन ये फिल्म की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट लाने में अहम साबित होता है। बता दें, शाहिद कपूर की इस फिल्म का बजट करीब 75 से 80 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। फिल्म 13 फरवरी को थिएटरों में रिलीज होने वाली है। बॉक्स ऑफिस पर सफल होने के लिए फिल्म को 100 करोड़ से अधिक की कमाई करनी होगी।