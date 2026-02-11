11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026 Live

UP Budget 2026 Live

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

सलमान खान के करीबी को मिली मौत की धमकी, खुद को बताया लॉरेंस का आदमी, मचा हंगामा

Salman Khan News: सलमान खान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उनके करीबी को जान से मारने की धमकी मिली है। उस शख्स ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बताया है। जिससे हंगामा मच गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Feb 11, 2026

सलमान खान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उनके करीबी को जान से मारने की धमकी मिली है। उस शख्स ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बताया है। जिससे हंगामा मच गया है।

सलमान खान के करीबी को धमकी

Salman Khan relative receives threat: बॉलीवुड में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा है, उसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे मायानगरी पर एक बार फिर काले साए का खतरा मंडराने लगा है। हाल ही नें फेमस डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। फिर रणवीर सिंह को चैट पर धमकी मिली। लगभग 12 बाद ही खबर आ रही है कि सलमान खान के एक बेहद करीबी रिश्तेदार को भी निशाना बनाया गया है। उन्हें ईमेल से आई मौत की चेतावनी मिली है। इस खबर ने पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है।

सलमान खान के करीबी को मौत की धमकी (Salman Khan relative receives Death threat)

IANS के अनुसार, मुंबई पुलिस से मिली जानकारी में बताया गया है कि सलमान खान के करीबी को एक धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। भेजने वाले ने खुद को कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है। इस ईमेल में न केवल जान से मारने की चेतावनी दी गई है, बल्कि करोड़ों रुपयों की फिरौती (वसूली) भी मांगी गई है। धमकी में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर पैसे नहीं दिए गए, तो अंजाम बुरा होगा। हालांकि, अभी तक सलमान खान या उनके परिवार की तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान या पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

सेलिब्रिटीज के घरों की रेकी का खुलासा (Salman Khan News)

इस मामले को मुंबई क्राइम ब्रांच ने बेहद गंभीरता से लिया है। जांच के दौरान चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, बिश्नोई गैंग से जुड़े कुछ संदिग्धों की मोबाइल लोकेशन पिछले कुछ दिनों में कई बड़े बॉलीवुड सितारों के घरों के आसपास पाई गई है। शक है कि गैंग ने अपने अलग-अलग गुर्गों को इन सेलिब्रिटीज की 'रेकी' करने का काम सौंपा था। पुलिस अब इन तकनीकी सुरागों को इकट्ठा कर रही है ताकि किसी भी बड़ी अनहोनी को रोका जा सके।

दहशत में डूबी फिल्म इंडस्ट्री

रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग के महज कुछ ही दिनों बाद यह नई धमकी सामने आई है, जिससे पूरी इंडस्ट्री में डर का माहौल है। बता दें कि सलमान खान पहले से ही बिश्नोई गैंग की 'हिट लिस्ट' में रहे हैं और उनके घर 'गैलेक्सी अपार्टमेंट' के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भी इसी गैंग ने ली थी।

फिलहाल, मुंबई पुलिस अलर्ट मोड पर है और सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस का कहना है कि वे इस ईमेल के आईपी एड्रेस और मोबाइल लोकेशंस की गहनता से जांच कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

सलमान खान

Updated on:

11 Feb 2026 10:41 am

Published on:

11 Feb 2026 10:24 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सलमान खान के करीबी को मिली मौत की धमकी, खुद को बताया लॉरेंस का आदमी, मचा हंगामा

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: राजस्थान विधानसभा में डिप्टी सीएम और वित्तमंत्री दीया कुमारी बजट 2026 कर रही हैं पेश

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सलमान vs संजय? ‘7 डॉग्स’ के ट्रेलर में दिखा डबल धमाका, एक्शन ने बढ़ाई धड़कनें हुआ वायरल

सलमान vs संजय? '7 डॉग्स' के ट्रेलर में दिखा डबल धमाका, एक्शन ने बढ़ाई धड़कनें हुआ वायरल
बॉलीवुड

Drishyam 3 की बढ़ी मुश्किलें! प्रकाश राज की एंट्री से बढ़ा सस्पेंस, जानें क्या है मामला

Drishyam 3 की बढ़ी मुश्किलें! प्रकाश राज की एंट्री से बढ़ा सस्पेंस, जानें क्या है मामला
बॉलीवुड

इस फिल्म ने पहुंचाया राजपाल यादव को जेल, 5.4 रेटिंग के साथ YouTube पर है उपलब्ध

राजपाल यादव इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। एक्टर को पुलिस के सामने सरेंडर करना पड़ा, जिसके चलते अब वो तिहाड़ जेल में हैं। इस मुश्किल में फंसने के पीछे की वजह एक फिल्म से जुड़ी है, जिसे खुद राजपाल ने डायरेक्ट किया था। चलिए इस फिल्म के बारे में बताते हैं।
बॉलीवुड

बैंक घोटाले में श्रेयस तलपड़े का नाम आया सामने, दर्ज हुई FIR, सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप

एक्टर श्रेयस तलपड़े को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उनका नाम बैंक घोटाले में सामने आया है। अब राजपाल यादव के बाद एक और एक्टर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस खबर से उनके फैंस बेहद हैरान हो रहे हैं।
बॉलीवुड

सलमान खान के घर में गणपति बप्पा…महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने RSS विवाद पर तोड़ी चुप्पी

Salman Khan RSS Event Controversy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.