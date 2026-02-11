11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 11, 2026

Drishyam 3 की बढ़ी मुश्किलें! प्रकाश राज की एंट्री से बढ़ा सस्पेंस, जानें क्या है मामला

फिल्म 'दृश्यम 3' (सोर्स: x @imansiofficial के अकाउंट द्वारा)

Akshaye Khanna exit from Drishyam 3:बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'दृश्यम 3' हाल ही में सुर्खियों में आई है, जब एक्टर अक्षय खन्ना के शूटिंग शुरू होने से कुछ ही दिन पहले फिल्म छोड़ दी। इस खबर की पुष्टि फिल्म के प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने की है। अब इस ट्विस्ट के बाद फिल्म में एक्टर प्रकाश राज की एंट्री हो गई है।

प्रकाश राज की एंट्री से बढ़ा सस्पेंस

अपने X हैंडल पर प्रकाश राज ने लिखा कि वे इस फेमस फ्रेंचाइजी के तीसरे भाग की शूटिंग में शामिल हो गए हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वे किसी अन्य स्टार को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा, "इस दिलचस्प फ्रेंचाइजी #Drishyam3 की हिंदी में शूटिंग शुरू कर दी है। एक शानदार टीम और एक शानदार रोल के साथ। मुझे यकीन है कि आपको ये पसंद आएगी।"

साथ ही, प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि अक्षय खन्ना ने 5 दिसंबर 2025 को उनकी पिछली फिल्म 'धुरंधर' के रिलीज के ठीक एक दिन पहले ही 'दृश्यम 3' छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि अक्षय की कुछ मांगों को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें विशेषकर विग पहनने को लेकर बात थी। डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने स्पष्ट किया कि फिल्म की कंटिन्यूटी के कारण ये संभव नहीं था, लेकिन अक्षय खन्ना ने अपने एजेंट्स की सलाह पर फिर से वही मांग दोहराई। इसके बाद उन्होंने पूरी फिल्म से हटने का फैसला किया।

'दृश्यम 2' से निर्देशन की शुरूआत

बता दें, फिल्म 'दृश्यम 3' के डायरेक्टर अभिषेक पाठक करेंगे, जिन्होंने इसके पिछले भाग 'दृश्यम 2' से निर्देशन की शुरूआत की थी। इस फिल्म में श्रेया सरन और तब्बू भी नजर आएंगी। फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी। साथ ही, फैंस को अब इंतजार है कि 'दृश्यम 3' में प्रकाश राज का किरदार कैसा होगा और क्या ये फिल्म सीरीज की सफलता को और भी बड़ा बनाएगी।

Entertainment

Updated on:

11 Feb 2026 10:03 am

Published on:

11 Feb 2026 09:54 am

Drishyam 3 की बढ़ी मुश्किलें! प्रकाश राज की एंट्री से बढ़ा सस्पेंस, जानें क्या है मामला

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: राजस्थान विधानसभा में डिप्टी सीएम और वित्तमंत्री दीया कुमारी बजट 2026 कर रही हैं पेश

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बॉलीवुड

मनोरंजन

सलमान vs संजय? ‘7 डॉग्स’ के ट्रेलर में दिखा डबल धमाका, एक्शन ने बढ़ाई धड़कनें हुआ वायरल

सलमान vs संजय? '7 डॉग्स' के ट्रेलर में दिखा डबल धमाका, एक्शन ने बढ़ाई धड़कनें हुआ वायरल
बॉलीवुड

सलमान खान के करीबी को मिली मौत की धमकी, खुद को बताया लॉरेंस का आदमी, मचा हंगामा

सलमान खान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उनके करीबी को जान से मारने की धमकी मिली है। उस शख्स ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बताया है। जिससे हंगामा मच गया है।
बॉलीवुड

इस फिल्म ने पहुंचाया राजपाल यादव को जेल, 5.4 रेटिंग के साथ YouTube पर है उपलब्ध

राजपाल यादव इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। एक्टर को पुलिस के सामने सरेंडर करना पड़ा, जिसके चलते अब वो तिहाड़ जेल में हैं। इस मुश्किल में फंसने के पीछे की वजह एक फिल्म से जुड़ी है, जिसे खुद राजपाल ने डायरेक्ट किया था। चलिए इस फिल्म के बारे में बताते हैं।
बॉलीवुड

बैंक घोटाले में श्रेयस तलपड़े का नाम आया सामने, दर्ज हुई FIR, सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप

एक्टर श्रेयस तलपड़े को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उनका नाम बैंक घोटाले में सामने आया है। अब राजपाल यादव के बाद एक और एक्टर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस खबर से उनके फैंस बेहद हैरान हो रहे हैं।
बॉलीवुड

सलमान खान के घर में गणपति बप्पा…महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने RSS विवाद पर तोड़ी चुप्पी

Salman Khan RSS Event Controversy
बॉलीवुड
