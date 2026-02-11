सलमान vs संजय? ‘7 डॉग्स’ के ट्रेलर में दिखा डबल धमाका, एक्शन ने बढ़ाई धड़कनें हुआ वायरल

फिल्म -'7 डॉग्स' (सोर्स:IMDb)
Salman Khan and Sanjay Dutt Film Trailer: सुपरस्टार सलमान खान इस समय अपनी नई फिल्म '7 डॉग्स' को लेकर बड़े सुर्खियों में हैं। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसे देख फैंस का उत्साह साफ नजर आ रहा है। अब खास बात ये है कि इस सऊदी अरब में बनी हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्म में सलमान खान के साथ संजय दत्त भी दमदार अंदाज में कैमियो में नजर आ रहे हैं।
'7 डॉग्स' के डायरेक्शन की जिम्मेदारी 'बैड बॉयज फॉर लाइफ' की फेमस डायरेक्टर जोड़ी अदिल एल अरबी और बिलाल फल्लाह ने संभाली है। ट्रेलर में जलवे बिखरते सलमान और संजय की उपस्थिति ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। हालांकि, फिल्म में दोनों की भूमिका अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आई है। दरअसल, ट्रेलर के कुछ सीन से लगता है कि उनका किरदार कहानी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। सलमान खान एक सीन में एक बदमाश से सवाल करते नजर आ रहे हैं, "तुम मुझे इतने क्रिमिनल क्यों लग रहे हो?" जो दर्शकों की दिलचस्पी को और बढ़ा रहा है।
इतना ही नहीं, फैंस ने ट्रेलर पर सलमान की खूबसूरती और दमदार कैमियो को खूब पसंद किया है। सोशल मीडिया पर उनके लिए तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'WOW, सलमान खान इस फिल्म में कैमियो में हैं,' तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "अब सलमान को ऐसे डायरेक्टर्स की जरूरत थी।" कई अन्य यूजर ने कहा कि वे सिर्फ सलमान को देखने के लिए ही फिल्म देखना चाहते हैं, चाहे फिल्म की भाषा समझ में ना आए। वहीं संजय दत्त के कैमियो पर सुर्खियां कम हैं, लेकिन उनकी एंट्री भी काफी दमदार लग रही है।
फिल्म '7 डॉग्स' का लीड रोल मिस्र के स्टार करीम अब्देल-अजीज और अहमद एज कर रहे हैं। बता दें, इटालियन एक्ट्रेस मोनिका बेलुच्ची भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। कहानी एक खतरनाक ड्रग को रोकने के मिशन पर बेस्ड है जो तेजी से मिडिल ईस्ट में फैल रहा है। इस कहानी के लेखक तुर्की अल-शेख हैं, जो सऊदी अरब की जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं।
दरअसल, इससे पहले भी सलमान खान ने देशी फिल्मों में पहले भी कई दमदार कैमियो किए हैं। फिल्मों जैसे 'गॉडफादर', 'पठान', 'ओम शांति ओम', 'सांवरिया', और 'बागबान' में उनके छोटे लेकिन असरदार रोल को याद किया जाता है। बता दें, सलमान की अगली बड़ी बॉलीवुड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' भी लंबे समय से चर्चा में है। खबर है कि इसकी पहले 17 अप्रैल रिलीज की योजना थी, लेकिन इसे 14 अगस्त, 2026 की तारीख पर पुनर्विचार किया जा रहा है। ये फिल्म भारत की स्वतंत्रता दिवस की भावना को दर्शाने वाली एक बड़ी एक्शन ड्रामा साबित हो सकती है। सलमान खान के फैंस के लिए '7 डॉग्स' का ट्रेलर एक बड़ा सरप्राइज है और उनके कैमियो से उम्मीदें भी बढ़ गई हैं कि आने वाले दिनों में वे बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी करेंगे।
