सलमान vs संजय? ‘7 डॉग्स’ के ट्रेलर में दिखा डबल धमाका, एक्शन ने बढ़ाई धड़कनें हुआ वायरल

दरअसल, इससे पहले भी सलमान खान ने देशी फिल्मों में पहले भी कई दमदार कैमियो किए हैं। फिल्मों जैसे 'गॉडफादर', 'पठान', 'ओम शांति ओम', 'सांवरिया', और 'बागबान' में उनके छोटे लेकिन असरदार रोल को याद किया जाता है। बता दें, सलमान की अगली बड़ी बॉलीवुड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' भी लंबे समय से चर्चा में है। खबर है कि इसकी पहले 17 अप्रैल रिलीज की योजना थी, लेकिन इसे 14 अगस्त, 2026 की तारीख पर पुनर्विचार किया जा रहा है। ये फिल्म भारत की स्वतंत्रता दिवस की भावना को दर्शाने वाली एक बड़ी एक्शन ड्रामा साबित हो सकती है। सलमान खान के फैंस के लिए '7 डॉग्स' का ट्रेलर एक बड़ा सरप्राइज है और उनके कैमियो से उम्मीदें भी बढ़ गई हैं कि आने वाले दिनों में वे बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी करेंगे।