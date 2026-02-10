मंत्री को विशाल ददलानी ने किया ब्लॉक, पोस्ट में बताई ये बड़ी वजह, फैंस भी सुनकर हुए हैरान

विशाल ने एक हाल ही में हुए वाक्य का जिक्र करते हुए बताया कि एक सिंगर ने किसी मंत्री के जरिए उन पर दबाव बनवाने की कोशिश की थी। इस बात से विशाल इतने नाराज हुए कि उन्होंने न केवल उस मंत्री को, बल्कि उस गायक को भी तुरंत ब्लॉक कर दिया। उन्होंने कहा, "चाहे गायक कितना भी टैलेंटेड क्यों न हो, अगर वह सिफारिश का रास्ता चुनता है, तो मुझे उसके साथ काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।" उनके मुताबिक, सिफारिश का इस्तेमाल करना यह दिखाता है कि कलाकार को अपने हुनर पर भरोसा नहीं है।