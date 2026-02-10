इस सुपरहिट गाने के पीछे छुपा है डायरेक्टर का खौफनाक डर, बोले- मुझे बहुत ट्रॉमा देती थी...

वहीं दूसरी ओर, करण की उत्साही और सीधी राय देने की आदतों ने भी उन्हें परेशानी में डाला। एक बार उन्होंने शाहरुख खान और काजोल के लिए डंगरी की टिप भी दी, जिसे लेकर सरोज खान काफी नाराज हुईं लेकिन करण ने उस वक्त भी बिना हिचक अपने विचार रखे। दरअसल, आदित्य चोपड़ा उस समय निर्देशक के रूप में थे, जो अक्सर करण को चुप रहने की नसीहत देते थे क्योंकि तब करण इस क्षेत्र में नए थे और काफी कुछ सीखना बचा था। बता दें, करण जौहर के इस सफर में चाहे कोई कितना भी बड़ा नाम क्यों न हो जाए, शुरुआत में सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनकी मेहनत और सीखने की इच्छा ने ही उन्हें आज बॉलीवुड के चमकते सितारे बनने में मदद की।