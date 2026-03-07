तलाक की अटकलों ने बढ़ाई हलचल, 11 साल पहले इस शख्स से शादी करने वाली थीं त्रिशा कृष्णन, अब विजय संग चर्चा में

बता दें, इस सगाई टूटने की सबसे बड़ी वजह करियर को लेकर मतभेद हमेशा से बताई जाती रही है। वरुण मनियां के परिवार की इच्छा थी कि शादी के बाद त्रिशा फिल्मों से दूरी बनाएं, लेकिन त्रिशा ने अपने काम को प्राथमिकता दी। साथ ही, एक इंटरव्यू के दौरान त्रिशा ने खुद कहा था कि वो कभी भी अपनी एक्टिंग करियर को नहीं छोड़ना चाहतीं और अगर शादी के लिए फिल्मों से दूर होना पड़ा तो वो अपने करियर को ही चुनेंगी।